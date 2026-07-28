Rutinerad och snabbfotad till servisen
Skånska Ord & Bord AB / Servitörsjobb / Ängelholm Visa alla servitörsjobb i Ängelholm
2026-07-28
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Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik – och där havet alltid är nära? Nu söker vi servicepersonal till Strandhugget i Vejbystrand. Vi söker rutinerad personal som förstår hur viktigt värdskapet är och som brinner för att ta hand om gästerna och ge god service.
Vi behöver också dig som bara vill jobba extra och hoppa in helger och kvällar då och då.
Vi söker dig som:
Älskar service och mötet med gäster
Inte är rädd för att hugga i där det behövs
Gillar tempo, variation och teamwork
Sprider bra energi (även när kön är lång!)
Hos oss får du:
Servera fantastisk mat
Jobba med havsutsikt
Skön stämning och härligt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@strandhuggetivejby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånska Ord & Bord AB
(org.nr 556364-2296)
Hamnvägen 3 (visa karta
)
266 52 VEJBYSTRAND Arbetsplats
Strandhugget Jobbnummer
10014094