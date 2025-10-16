Rutinerad kock till kök med omtanke
2025-10-16
På Bräcke Hemtjänst Linköping är maten en viktig insats.
Därför söker vi en kock som inte bara älskar att laga mat, utan också vill bidra vill bidra till trivsel och välbefinnande kring måltiderna. Du får du sätta din egen prägel på maten och köksarbetet.
Om rollen
Som kock hos oss har du en viktig roll i att skapa goda måltider för Bräcke diakonis hemtjänstkunder. Du ansvarar för att hålla ordning i köket och laga husmanskost - med omtanke om både smak och näring. Bland kunderna finns olika behov och du tillagar även specialkost. Du som kock kommer få arbeta självgående, utifrån egen kompetens och kreativitet, för att se till att maten är något som alla kan njuta av.
På menyn finns både lunchrätter och hembakade efterrätter. Här kan du se vad som serveras just nu: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-linkoping/bracke-restaurang/
Vem vi söker
Egenskaper som vi värdesätter hos dig som vill bli vår nästa kock
- Servicetänk och en drivkraft om att alla ska ha tillgång till god och välgörande mat
- Självgående - med beställningar, mat och leveranser
- Problemlösare - bidrar med praktiska och kreativa lösningar så att köket fungerar effektivt
- Noggrann - med mathygien, säkerhet och ordning i köket
- God kommunikation - med kunder och köksansvarig
Kvalifikationer och meriter
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha kockutbildning eller 3 års erfarenhet av professionellt arbete som kock. Du ska även ha erfarenhet av att lägga beställningar. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i storkök och / eller laga specialkost.
Det här gör vi
Bräcke diakoni har tre hemtjänstgrupper och fyra trygghetsboenden som tillsammans ingår i vårt helhetsuppdrag i City syd, Linköping. Vi erbjuder hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering, med målet att människor ska kunna bo kvar hemma - med trygghet och livskvalitet i fokus. I vårt eget tillagningskök lagar två kockar mat med omtanke och i nära samverkan med kunderna genom måltidsråd. Så skapar vi måltider som passar olika smaker och behov, med god mat tillgänglig för alla.
Bräcke diakoni
Bräcke Hemtjänst Linköping är en del av den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni, där vi återinvesterar överskott i utveckling, förbättringar och nya initiativ, alltid med människan i fokus. Vi är en arbetsgivare för dig som värdesätter:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för andra människor och samhället i stort,
- trygghet och stabilitet - genom god arbetsmiljö, gott ledarskap, kollektivavtal och pensionsförmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vård och omsorg i hemmet Linköping Kontakt
Dan Borén 0702-945879 Jobbnummer
9560709