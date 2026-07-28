Rutinerad kock

Skånska Ord & Bord AB / Kockjobb / Ängelholm
2026-07-28


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Vi söker dig som tycker om att få vara i ett kök där allt görs från grunden och där vår kärlek till råvarorna och maten lyser igenom klart och tydligt på tallriken.
Vejbystrand och Strandhugget ligger mitt i Skånes skafferi och vi hittar våra råvaror alldeles i närheten av krogen.
Du vet att arbetet i ett kök är hårt. Vi arbetar mycket och då måste man också kunna ha det bra och ha roligt på jobbet. Du måste alltså vara en lagspelare (klyschigt, jag vet, men ett krav) som kan både ta och ge pepp när det kör ihop sig.
Du älskar att presentera maten fint, men du känner också till slickepottens betydelse för köksekonomin.
På Strandhugget serverar vi husmanskost - svensk, fransk och ibland italiensk. Vi serverar helt enkelt bra mat som många tycker om.
Vi söker dig som som vill ha ett fast jobb med chans att vara med och utveckla Strandhugget till den året-runt-destination det ska bli.
Vi är medlemmar i Visita och följer naturligtvis de avtal och regler som gäller för branschen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@strandhuggetivejby.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skånska Ord & Bord AB (org.nr 556364-2296)
Hamnvägen 3 (visa karta)
266 52  VEJBYSTRAND

Arbetsplats
Strandhugget

Jobbnummer
10014100

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