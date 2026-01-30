Rutinerad Fastighetskötare
Erfaren fastighetsskötare sökes till stort bostadsbestånd
Vi söker nu en erfaren fastighetsskötare till en av våra kunders större bostadsbestånd. Är du praktiskt lagd, serviceinriktad och trivs med ett självständigt ansvar? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om rollen
Som fastighetsskötare ansvarar du för den dagliga driften och skötseln av fastigheterna. Arbetet är varierande och innebär både praktiska och administrativa uppgifter, med stort fokus på kvalitet, trygghet och god service gentemot hyresgäster.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Löpande tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter
Felanmälningar och enklare reparationer
Kontakt med hyresgäster, entreprenörer och leverantörer
Säkerställa ordning, trivsel och säkerhet i och runt fastigheterna
Ronderingar och besiktningar
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fastighetsskötare eller liknande roll
Har god teknisk förståelse och praktisk vana
Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt och planera ditt arbete effektivt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
Ett långsiktigt uppdrag hos en stabil kund
Varierande arbetsdagar med stort eget ansvar
Möjlighet att arbeta med ett omfattande och välskött bostadsbestånd
Marknadsmässiga villkor
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
