Runner/Restaurangbiträde till Hyllan på Kolmården
2026-01-18
När man besöker oss som gäst ska man få riktigt bra service, varje gång. Vi söker nu dig som har ett genuint intresse för mat och dryck och som alltid vill överträffa våra gästers förväntningar.
Runner/Restaurangbiträde
I rollen som Runner/Restaurangbiträde behöver du ha en bra översikt, noggrannhet och tempo. Runners huvudsyssla är att ha en ständig uppsikt över buffén men även vara ansiktet utåt mot våra gäster i form av kommunikation och vägledning. Den viktigaste egenskapen är ditt engagemang mot både kollegor och gäster. Gästen ska alltid känna sig välkommen och i fokus under hela vistelsen och lämna restaurangen med ett varmt och positvit minne. Tempot på restaurangen kan många gånger vara högt och arbetet kräver att du som person är både effektiv och stresstålig. Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Du gillar att arbeta i team som kännetecknas av ett professionellt och glatt samarbete där du själv tar ett eget ansvar för att bidra till detta.
Nyttig information om tjänsten
Tjänsten är en säsongsanställning och sträcker sig mellan mars till september med varierande sysselsättningsgrad där arbetet är förlagt dagtid, kvällar och helger. Lön tillämpas enligt kollektivavtal.
Varför ska du söka till just oss?
Service i världsklass varje gång är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova.
Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör- därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis fotbollsturneringar, kick off, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!
Sista ansökningsdatum är 16 februari men urval sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, ej via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Djurpark AB
(org.nr 556447-5894), http://www.kolmarden.com/ Arbetsplats
Kolmården Jobbnummer
9690141