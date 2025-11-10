Runner
Välkommen till British Junior - där engagemang, gemenskap och utveckling möts!
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett starkt värderingsstyrt team som varje dag arbetar tillsammans mot högt ställda mål. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad för våra elever - i en miljö som präglas av laganda, nyfikenhet och vilja att ständigt utvecklas.
Vi söker nu en Runner till vårt härliga team!
I rollen som Runner är du en viktig del av vår verksamhet. Du arbetar som vikarie och möter elever från förskoleklass till årskurs 9. Du håller i förplanerade lektioner, finns som stöd till våra lärare och bidrar aktivt i skolans vardag. En stor del av tjänsten innebär också arbete på Afternoon School - vårt fritidshem - där du får använda din kreativitet och ditt engagemang för att skapa meningsfulla aktiviteter för eleverna.
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen eller erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Utbildning inom fritidspedagogik eller som lärare mot fritidshem är meriterande.
Men viktigast av allt - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi tror att du är en trygg och engagerad person som ser värdet i att bygga goda relationer och skapa en positiv och inkluderande miljö. Du är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du ser möjligheter där andra ser hinder och möter både kollegor och elever med värme, respekt och en vilja att bidra. Som medarbetare hos oss är du ett föredöme för våra elever och en ambassadör för våra värderingar - varje dag.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Observera att utdrag ur belastningsregistret krävs för all anställning.
Välkommen till British Junior - där vi växer tillsammans! Ersättning
