Rundvirke Poles söker redovisningsekonom

Rundvirke Poles är en del av Rundvirke Industrier - moderbolaget i Sveriges största specialvirkeskoncern. Koncernen kännetecknas av ett starkt kvalitetstänkande, från råvaruanskaffning till försäljning. Rundvirke Skog levererar råvara till koncernens industrier, medan våra olika enheter producerar allt från massiva och limmade fönsterämnen till träskyddsbehandlade stängselstolpar och kraftledningsstolpar. Rundvirke Poles står i framkant när det gäller tillverkning och försäljning av trästolpar för kraftöverföring och fiberkommunikation. Läs mer på www.rundvirkeindustrier.se
Vill du arbeta i ett stabilt familjeföretag med korta beslutsvägar och god framtidstro ? Då kan rollen som ekonom hos Rundvirke Poles vara rätt för dig. Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och bidra till en verksamhet där kvalitet och kontinuitet står i centrum.
Som ekonom hos Rundvirke Poles får du ett brett och självständigt ansvar inom ekonomiområdet. Du arbetar med löpande bokföring, kund- och leverantörsfakturor, momsdeklarationer, periodiska sammanställningar, avstämningar och periodiseringar. Du ansvarar för budget och uppföljning, hanterar valutakursdifferenser, deltar i projekthantering och sköter statistik samt annan rapportering. I rollen ingår även systemunderhåll, avtalsadministration och viss inköpshantering. Lokal platschef är närmaste chef men du rapporterar även direkt till VD och arbetar nära koncernens övriga ekonomer och CFO. Tjänsten är placerad på en av våra industrier i Ludvika (Södra Dalarna) eller Kälarne (Östra Jämtland) och erbjuder en stabil och långsiktig utmaning för rätt person.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av redovisning, bokslutsarbete, verksamhetsstyrning och ekonomirapportering, gärna från tillverkande företag. Du har antingen en högskoleutbildning inom ekonomi eller en gymnasial ekonomisk utbildning kompletterad med relevant erfarenhet från ekonomiarbete. Du är van vid att arbeta strukturerat och självständigt, trygg i din kompetens och har god kommunikationsförmåga. Du uppskattar en arbetsmiljö där du får ta ansvar och bidra till långsiktig utveckling. Erfarenhet från liknande bolag eller bransch är meriterande, liksom kunskaper inom orderhantering och inköp.
Du erbjuds en stabil arbetsplats i en framgångsrik privat koncern med korta beslutsvägar och tydliga processer. Här finns möjlighet att påverka och utvecklas i takt med verksamheten, samtidigt som du får arbeta i en miljö som värdesätter långsiktiga relationer och självständigt ansvarstagande. Tjänsten är placerad i Ludvika i Dalarna eller Kälarne i Jämtland.
I denna rekrytering samarbetar Impregna med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Pär Gårdbro på telefonnummer 023-70 55 45 eller via e-post: par.gardbro@jeffersonwells.se
. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-11.
