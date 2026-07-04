Rum uthyres i skönhetssalong - centrala Kävlinge
Fin Hud Skönhetssalong Skåne AB / Sjukgymnastjobb / Kävlinge Visa alla sjukgymnastjobb i Kävlinge
2026-07-04
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Fin Hud Skönhetssalong är beläget i centrala Kävlinge. Vi erbjuder ett stort utbud av kropp och skönhetsbehandlingar och vill gärna utöka utbudet med din inriktning. Vi är öppna för förslag och bokar gärna in ett möte för att se över ett eventuellt samarbete.
Vi erbjuder ett rum fräscha lokaler i nybyggt område. Vi har ett stort kundunderlag vilket ger dig möjligheten att få snurr på din verksamhet ganska omgående. Vi är två företag i lokalen varav det ena företaget erbjuder massage 2 gånger i veckan.
Vi söker dig som innehar F-Skatt, som är seriös och mogen för ett långsiktigt samarbete som är rökfri.
Kontakta oss på frida.nilsson@finhud.se
- Märk mejlet med "Rum uthyres" så det inte försvinner i mängden mejl.
Ni kan även ni mig på 0708-272450. Eftersom vi sitter i behandling hela dagarna så kommer ni snabbast i kontakt med oss via sms. Vid samtal måste ni lämna ett röstmeddelande för att vi ska ringa upp er.
Hoppas på vidare kontakt med dig!
Vänligen
Frida Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: frida.nilsson@finhud.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rum Uthyres". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fin Hud Skönhetssalong Skåne AB
(org.nr 559461-3837)
Östra Stationstorget 7 (visa karta
)
244 44 KÄVLINGE Kontakt
Frida Nilsson frida.nilsson@finhud.se 0708-272450 Jobbnummer
9992643