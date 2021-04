Ruby On Rails utvecklare sökes - Jobzone Sverige AB - Elektronikjobb i Nacka

Jobzone Sverige AB / Elektronikjobb / Nacka2021-04-08Ruby On Rails utvecklare sökes till ett växande och spännande bolag.Är du tekniskt intresserad och vill utvecklas inom en härlig, varm och målfokuserad organisation? Just nu söker Jobzone en Ruby On Rails utvecklare för vår kunds räkning som är belägen i Nacka Strand.2021-04-08Vår kund är ett konsultbolag som erbjuder en stor variation av tjänster inom IT och affärsutveckling. De utvecklar lösningar och system som stödjer verksamheters processer, och detta görs i de bästa programspråken som marknaden erbjuder. Deras verksamhet täcker affärsutveckling, systemutveckling, resurskonsulting, projektledning samt teknisk support och förvaltning. Vår kund är under en tillväxtfas och behöver fler kompetenta utvecklare.Du kommer jobba i ett företag med familjär känsla, en miljö med högt i tak och utrymme för kreativitet. De ser dig som individ och ger dig möjlighet att påverka din egen arbetssituation och att utvecklas personligt. Vår kund vet att personal som trivs på jobbet är bästa receptet för framgång.Du kommer att sitta "inhouse" och jobba främst med system/produktutveckling. Du kommer att arbeta med två projekt i taget och längden på projekten kan givetvis variera. Du har erfarna kollegor som finns till hands om du skulle behöva ha hjälp med något.Mer info ges vid intervjutillfälle!Vem söker vi till denna tjänst?Vi söker dig som är driven, tekniskt intresse, social, självständig och en framåt person för att lyckas i rollen hos vår kund. Du kommer att ha mycket eget ansvar därav flextid tillämpas bland annat hos vår kund. Du uppskattar en avslappnad arbetskultur med mycket humor där alla är med och bidrar.Har en utbildning inom datavetenskap eller motsvarandeMinst 2-3 års erfarenhet inom programmeringMinst 1 års erfarenhet av Ruby on RailsErfarenhet av att arbeta agiltFlytande svenska och engelska i tal och skriftVillkor och förmånerStart: Omgående, hänsyn tas till uppsägningstidPlacering: Stockholm, Nacka StrandOmfattning: 100%Lön: Enligt överenskommelseUrval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa din chans.Om Jobzone:Jobzone är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår vision är att vara branschens bästa arbetsgivare och vi arbetar varje dag för att bidra till att skapa framgång för individer och organisationer.Vi gör det genom en lokal närvaro på över 50 orter i Sverige och Norge, alla med stora kunskaper om sin marknad och med ett arbetssätt som utgår från medarbetaren i fokus. Jobzone är verksamt inom många branscher och kan erbjuda en mängd karriärmöjligheter. Vilket är ditt nästa drömjobb?Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Omgående TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-08Jobzone Sverige AB5679383