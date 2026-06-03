Rubrik: Tänk på att använda välkända titlar

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Vi söker en gruppledare till ett lager i Landvetter - är det dig vi söker? Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Nu söker vi på Tranpenad framtida gruppledare till vår kund i Landvetter.
Som gruppledare ansvarar du för den dagliga driften i lagerverksamheten. Rollen är operativ och innebär att du leder och fördelar arbetet samtidigt som du själv arbetar aktivt i produktionen. Du säkerställer att plock, pack och avgångshantering sker effektivt, noggrant och enligt uppsatta mål för kvalitet och leveransprecision.
Du har daglig kontakt med både medarbetare och kund, vilket ställer krav på god kommunikation och ett professionellt samarbete. Tillsammans med kunden driver du även utvecklings- och förbättringsarbete inom säkerhet, produktivitet och arbetsflöden.
Detta är en roll för dig som trivs nära verksamheten och vill kombinera ledarskap med operativt arbete.Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha och fördela arbetet inom lagerverksamheten
Säkerställa effektiv och korrekt hantering av plock och pack
Ansvara för avgångshantering och leveransprecision
Följa upp produktivitet, kvalitet och KPI:er
Arbeta operativt i den dagliga driften
Introducera och utbilda nya medarbetare
Säkerställa att säkerhetsföreskrifter och rutiner efterlevs
Driva förbättringsarbete och effektivisering av flöden
Tidrapportering och produktionsuppföljning
Om dig som söker
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och känner dig trygg i en ledande roll. Du har god förståelse för logistikflöden och vet vad som krävs för att skapa ett effektivt och kvalitativt lagerarbete.
Du är en tydlig och kommunikativ ledare som motiverar och engagerar teamet. Du är lösningsorienterad, beslutsför och prestigelös – och leder genom handling. Med flera kontaktytor i rollen har du lätt för att samarbeta och skapa förtroende.
Noggrannhet och struktur är självklart för dig. Du arbetar systematiskt även under tidspress, har ett skarpt öga för detaljer och säkerställer hög kvalitet i plock- och leveransarbete. God systemvana, särskilt i Excel, är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, pålitlig, flexibel och har en hög arbetsmoral.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom lager, plock och pack
Erfarenhet av avgångshantering och lastning
God vana av arbete med handscanner och WMS-system
Erfarenhet av att leda team (formellt eller informellt)
Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål och deadlines
Svenska och engelska i tal och skrift
God administrativ förmåga
Meriterande
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet från ledande roll, exempelvis teamledare
Truckkort (A och B)
Erfarenhet av förbättringsarbete (Lean, 5S)
Erfarenhet av schemaläggning eller bemanningsplanering
Erfarenhet av att arbeta med och följa upp KPI:er
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, Actic och SATS!
Övriga villkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande visstidsanställning Omfattning: Heltid Arbetstider: Dagtid/kvällstid Lön: Marknadsmässig enligt kollektivavtal Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom bemanning och rekrytering, med ca 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Norrköping, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Skara, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör – och ha roligt medan vi gör det – blir vi det engagerade bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
I vårt rekryteringsverktyg Teamtailor använder vi oss av en AI-funktion.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840872-2032708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), https://jobb.tranpenad.se
Bäckstensgatan 11 (visa karta
)
431 49 MÖLNDAL Arbetsplats
Tranpenad Jobbnummer
9944000