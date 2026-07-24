RPA-utvecklare inom Power Automate
Avaron AB / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där ett antal komplexa automatiseringar ska migreras från UiPath till Microsoft Power Automate, både Desktop och Cloud flows. Miljön är verksamhetskritisk och automationerna är integrerade med flera centrala system inom bland annat Microsoft 365, SharePoint, ekonomi, HR, ärendehantering samt webb och portaler.
Här får du ett stort eget ansvar. Du arbetar i en organisation där det saknas djup intern kompetens inom Power Automate, vilket ställer höga krav på teknisk noggrannhet, struktur och självständighet. Samtidigt får du möjlighet att påverka både lösningarnas utformning och hur de görs långsiktigt förvaltningsbara. Det här är en roll för dig som gillar att kombinera hands-on utveckling med kvalitet, analys och tydlig teknisk överlämning.
Det som gör rollen extra intressant är kombinationen av komplexa integrationer, tydligt tekniskt ägarskap och möjligheten att bygga hållbara automationer som kan tas vidare utan personberoende.
ArbetsuppgifterDu analyserar befintliga UiPath-automatiseringar och bygger om dem till Power Automate Desktop och Cloud flows.
Du migrerar 6–20 automatiseringar med fokus på stabilitet, kvalitet och förvaltningsbarhet.
Du arbetar med felhantering, retry-logik och orchestration i komplexa flöden.
Du integrerar automationer mot Microsoft 365, SharePoint, verksamhetssystem inom ekonomi, HR och ärendehantering samt webb- och portalmiljöer.
Du genomför strukturerad testning och verifierar att varje migrerat flöde motsvarar beteendet i den ursprungliga UiPath-lösningen.
Du tar fram teknisk dokumentation för varje flöde, inklusive syfte, beroenden, felscenarier och driftsättningsinstruktioner.
Du rekommenderar lämplig environment-struktur för dev, test och prod samt namnkonventioner i Power Platform-miljön.
Du säkerställer ett tydligt upplägg för ägarskap och konfigurationsåtkomst så att lösningarna kan förvaltas av en tredje part.
Du sammanfattar migreringsresultat, kvarstående risker och rekommendationer i en avslutande statusrapport.
KravMinst 3 års dokumenterad erfarenhet av Power Automate Desktop och Cloud flows.
Minst ett slutfört uppdrag där automatiseringar har migrerats eller byggts om från en annan RPA-plattform, exempelvis UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere eller likvärdigt.
Dokumenterad erfarenhet av felhantering, retry-logik och orchestration i komplexa Power Automate-flöden.
God förståelse för UiPath-arkitektur, inklusive Orchestrator, Studio samt attended och unattended automationer.
Dokumenterad erfarenhet av att automatisera mot Microsoft 365 och SharePoint via Power Automate.
Erfarenhet av webb- och portalautomatisering via Power Automate Desktop.
Erfarenhet av automatiseringar mot minst ett verksamhetssystem inom ekonomi, HR eller ärendehantering.
Förmåga att leverera teknisk dokumentation per migrerat flöde med syfte, beroenden, felscenarier och driftsättningsinstruktion.
Erfarenhet av strukturerad testning och verifiering av migrerade flöden mot beteendet i ursprunglig UiPath-automation.
MeriterandeErfarenhet från uppdrag inom kommunal eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av integrationer mot Agresso/Unit4, Heroma, Platina, W3D3 eller likvärdiga system.
Microsoft-certifiering inom Power Platform, exempelvis PL-500, eller likvärdig certifiering.
Erfarenhet av Power Platform i bredare bemärkelse, till exempel Power Apps och Dataverse.
Erfarenhet av uppdrag i miljöer utan intern mottagarkompetens och vana att anpassa leverans och kommunikation efter det.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117254-2114293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Halmstad C (visa karta
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302 50 HALMSTAD Jobbnummer
10010601