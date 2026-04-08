RPA-utvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren RPA-utvecklare för ett konsultuppdrag i Malmö. I rollen arbetar du med att ta fram och vidareutveckla automatiserade lösningar, med fokus på att identifiera automatiseringsmöjligheter och omsätta verksamhetsprocesser till tekniska lösningar. Du samarbetar löpande med både verksamhet och utvecklarteam i en varierad och dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Analysera och kartlägga verksamhetsprocesser för att identifiera automatiseringsmöjligheter
Utveckla, testa och kvalitetssäkra RPA-lösningar
Dokumentera lösningar och säkerställa hög kodkvalitet
Samarbeta med verksamhetsrepresentanter och övriga utvecklare
Bidra till förvaltning och vidareutveckling av befintliga automationslösningarKvalifikationer
Praktisk erfarenhet av RPA-verktyg, exempelvis UiPath
Grundläggande programmeringskunskaper, exempelvis inom .NET eller Python
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Förmåga att analysera problem och arbeta lösningsorienterat
God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta med olika intressenter
Meriterande
Erfarenhet av processkartläggning och kunddialog
Erfarenhet av förvaltning av automatiserade lösningar
Kunskap inom AI eller intelligent automation
Vana att arbeta enligt agila metoder
Start: Omgående Längd: 6 månader (möjlighet till förlängning) Plats: Malmö (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733), https://jobb.rasulson.com/jobs/7522706-ai-ml
