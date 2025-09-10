Rotationselektriker till norsk industri
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Karlstad Visa alla installationselektrikerjobb i Karlstad
2025-09-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Karlstad
, Säffle
, Mariestad
, Bengtsfors
, Torsby
eller i hela Sverige
eLinked är ett expansivt konsultbolag som arbetar inom installationsbranschen. Vi arbetar främst med uthyrning av våra elektriker och ledande montörer, samt även montörer i övrigt inom installation. Vi arbetstoppar befintliga projekt, eller går in med hela arbetslag. Och hos oss har du därför möjlighet att testa på flera olika projekt och därmed kompetensutvecklas om så önskas. Utöver det arbetar vi även med konsultuthyrning av tjänstemän samt rekrytering inom hela installationsbranschen. eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.
Till vår filial i Norge söker vi nu efter fler medarbetare som vill arbeta på rotationsarbete inom industri.
Projektet startar inom en månads tid och är beräknat att pågå till sommaren 2026.
Vi anställer personal som bor i hela landet, från västra sidan av Sverige är det möjligt att pendla med egen bil till projektet.
Rotationen är 14 dagar arbete och 14 dagar ledigt.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
I detta projekt kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, några exempel är:
Montage av kabelstege
Dragning av kablar till transformatorer, ställverk, svagströmsanläggningar så som brandlarm, datakablar etc.
Montera jordningssystem och potentialutjämning
Installation av avbrottsfri kraft (UPS)
Installera och koppla in ställverk, undercentraler och elfördelningsskåp.
Installera belysningssystem med styrning (nödbelysning, rörelsedetektorer, energisparfunktioner).
Tjänsten erbjuder:
Som anställd på eLinked blir du en del av ett växande team som har god erfarenhet inom industriarbeten, vi har högt i tak och månar om våra anställda.Vi söker lagspelare som gillar att arbeta i lag tillsammans med andra och därigenom genomföra lyckade projekt.
Vi erbjuder:
Goda anställningsvillkor och god lön utefter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal med El og IT forbundet
Utvecklingsmöjligheter i spännande projekt
Kompetenta kollegor och en trygg arbetsmiljö
Tillgång till branschrelaterade utbildningar och interna utvecklingsmöjligheter
Regelbunden uppföljning och coaching
Trevliga kollegor och sociala aktiviteter
Vi söker dig som:
Har en fullständig elutbildning
Har minst 3 års erfarenhet inom el-installation inom industri eller entreprenad
Innehar DSB - godkjenning
Har B-körkort för manuell bil
Är noggrann, serviceinriktad och har ett lösningsorienterat arbetssättSå ansöker du
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag - vi behandlar ansökningar löpande. Bifoga gärna ett uppdaterat CV via länken.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linus Borszeki linus@elinked.se Jobbnummer
9501574