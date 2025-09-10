Rotationselektriker till norsk industri

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Karlstad
2025-09-10


Visa alla installationselektrikerjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ELinked AB i Karlstad, Säffle, Mariestad, Bengtsfors, Torsby eller i hela Sverige

eLinked är ett expansivt konsultbolag som arbetar inom installationsbranschen. Vi arbetar främst med uthyrning av våra elektriker och ledande montörer, samt även montörer i övrigt inom installation. Vi arbetstoppar befintliga projekt, eller går in med hela arbetslag. Och hos oss har du därför möjlighet att testa på flera olika projekt och därmed kompetensutvecklas om så önskas. Utöver det arbetar vi även med konsultuthyrning av tjänstemän samt rekrytering inom hela installationsbranschen. eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.
Till vår filial i Norge söker vi nu efter fler medarbetare som vill arbeta på rotationsarbete inom industri.
Projektet startar inom en månads tid och är beräknat att pågå till sommaren 2026.

Vi anställer personal som bor i hela landet, från västra sidan av Sverige är det möjligt att pendla med egen bil till projektet.

Rotationen är 14 dagar arbete och 14 dagar ledigt.

Publiceringsdatum
2025-09-10

Dina arbetsuppgifter
I detta projekt kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, några exempel är:
Montage av kabelstege

Dragning av kablar till transformatorer, ställverk, svagströmsanläggningar så som brandlarm, datakablar etc.

Montera jordningssystem och potentialutjämning

Installation av avbrottsfri kraft (UPS)

Installera och koppla in ställverk, undercentraler och elfördelningsskåp.

Installera belysningssystem med styrning (nödbelysning, rörelsedetektorer, energisparfunktioner).

Tjänsten erbjuder:
Som anställd på eLinked blir du en del av ett växande team som har god erfarenhet inom industriarbeten, vi har högt i tak och månar om våra anställda.Vi söker lagspelare som gillar att arbeta i lag tillsammans med andra och därigenom genomföra lyckade projekt.

Vi erbjuder:

Goda anställningsvillkor och god lön utefter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal med El og IT forbundet
Utvecklingsmöjligheter i spännande projekt
Kompetenta kollegor och en trygg arbetsmiljö
Tillgång till branschrelaterade utbildningar och interna utvecklingsmöjligheter
Regelbunden uppföljning och coaching
Trevliga kollegor och sociala aktiviteter

Vi söker dig som:
Har en fullständig elutbildning
Har minst 3 års erfarenhet inom el-installation inom industri eller entreprenad
Innehar DSB - godkjenning
Har B-körkort för manuell bil
Är noggrann, serviceinriktad och har ett lösningsorienterat arbetssätt

Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag - vi behandlar ansökningar löpande. Bifoga gärna ett uppdaterat CV via länken.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Linus Borszeki
linus@elinked.se

Jobbnummer
9501574

Prenumerera på jobb från ELinked AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ELinked AB: