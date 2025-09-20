Rot/servicesnickare

Söker händiga snickare, som även van att jobba med ROT projekt och skador i lgh med boende kvar. Måste vara självgående och serviceminded, vi har många servicejobb som kräver flexibilitet för att underlätta för boende som drabbats av skador.
Erfarenhet från försäkringsskador är meriterande.
Som person ska du vara noggrann, effektiv och prestigelös som gillar att jobba med flera projekt åt gången.
Vi är idag ett bra team som vill leverera, så vi säkerställer nöjda kunder och fortsätter utvecklas tillsammans, vill du vara en del av detta? Ansök då gärna och berätta mer om dig.
Många av projekten kommer ligga i norra Sthlm

Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@refix.nu

Refix Skadesanering AB (org.nr 559026-5608), http://www.refix.nu
Sulvägen 60 (visa karta)
126 40  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

