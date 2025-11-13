Rostskyddsmålare, Ytbehandlare | Lernia | Varberg
Lackerarjobb / Varberg
2025-11-13
Är du diplomerad rostskyddsmålare och vill arbeta med avancerad ytbehandling?Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Vi söker erfarna och utbildade rostskyddsmålare med giltig certifiering som yt- och rostskyddsmålare.
Du kommer att arbeta med avancerad ytbehandling av stålkonstruktioner inom industri, infrastruktur och energisektorn. Arbetet omfattar förbehandling, applicering av rostskyddssystem och kvalitetskontroll enligt gällande standarder.Dina arbetsuppgifter
Som rostskyddsmålare arbetar du med att förbehandla metallytor genom blästring och rengöring enligt gällande standarder, exempelvis SA2.5 eller SA3. Efter förbehandlingen applicerar du olika typer av rostskyddssystem, där epoxi-, polyuretan- och zinkrika färger ofta används beroende på konstruktionens krav och miljöklassning.
Du ansvarar för att klimatförhållandena är korrekta under hela processen och kontrollerar kontinuerligt parametrar som temperatur, luftfuktighet och daggpunkt. Du mäter även skikttjocklek (både våt och torr film) och dokumenterar resultatet enligt företagets kvalitetsrutiner. Arbetet utförs utifrån ISO 12944 och kundens tekniska specifikationer, vilket ställer höga krav på noggrannhet och förståelse för hela ytbehandlingsprocessen.
I rollen ingår också att dagligen sköta och kontrollera den utrustning som används vid sprutmålning, samt att se till att allt arbete sker enligt gällande miljö- och säkerhetsregler. Du bidrar till att säkerställa att slutresultatet håller hög kvalitet, lång livslängd och uppfyller alla krav på korrosionsskydd.KvalifikationerKvalifikationer
Certifiering som Yt- och rostskyddsmålare (Diplommålare).
Erfarenhet av industriell rostskyddsmålning eller motsvarande verksamhet.
God kunskap om beläggningssystem, mätinstrument och kvalitetskontroll.
Förståelse för arbetsmiljöregler och skyddsarbete vid hantering av lösningsmedel.
Svenska i tal och skrift, grundläggande engelska.
Meriterande:
Heta arbeten-certifikat.
Lift- och ställningsutbildning.
Erfarenhet av arbete offshore, på varv, kraftverk eller liknande miljöer.
Körkort B.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Isabell Nilsson via e-post: isabell.nilsson@lernia.se
Om Lernia
