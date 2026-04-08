Rosengårdsbiblioteket söker en bibliotekarie
Malmö kommun / Bibliotekariejobb / Malmö Visa alla bibliotekariejobb i Malmö
2026-04-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie hos oss kommer du att:
Planera och utveckla verksamheten tillsammans med teamet.
Ansvara för programverksamhet för vuxna, både självständigt och ihop med kollegor.
Arbeta läsfrämjande och språkstödjande.
Bemanna både vuxen- och barnavdelningen.
Hantera sociala medier och extern kommunikation.
Samverka med lokala aktörer och arbeta för ökad delaktighet bland besökare och invånare.
Arbeta med prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen: med särskilt fokus på äldre, personer med annat modersmål, studerande och personer med funktionsnedsättningar.
Utföra dagliga rutiner inom mediehantering, service och litteraturförmedling.
Kvälls- och helgarbete förekommer enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en högskoleexamen om 180 hp till bibliotekarie, eller kandidatexamen med 90 hp biblioteks- och informationsvetenskap.
Har erfarenhet av arbete på bibliotek eller liknande verksamhet som skola, studieförbund, kultur- eller fritidsverksamhet.
Trivs i mötet med människor och skapar ett varmt, professionellt och pedagogiskt bemötande.
Har lätt för att samarbeta både internt och externt.
Är trygg i att använda och förmedla grundläggande IT-kunskaper.
Har mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap inom MIK, pedagogik, digitalt skapande, socialt arbete eller arbete med barn och unga.
Språkkunskaper i arabiska, somaliska eller andra stora språk i Malmö.
Kunskaper i teckenspråk, TAKK eller andra tillgänglighetsmetoder.
Erfarenhet av programverksamhet, pedagogiska visningar eller samverkansprojekt.
Erfarenhet från arbete i mångkulturella miljöer samt intresse för antirasistiska frågor och inkluderande arbetssätt.
Intresse för hållbarhet, AI och modern informations- och kommunikationsteknik.
Om arbetsplatsen
Rosengårdsbiblioteket är Malmös mest välbesökta områdesbibliotek och en viktig mötesplats i området. I vårt moderna bibliotek, som öppnade 2023, arbetar vi aktivt med att skapa en plats där alla ska kunna finna lugn och ro. Tillsammans arbetar vi för att ge våra besökare ett bra biblioteksbesök oavsett anledning till besöket.
Vi är sexton engagerade medarbetare fördelade på fyra team, och nu söker vi en kollega till teamet för vuxna och vuxnas lärande. Vi är ett bibliotek som samarbetar med aktörerna i närområdet för att utveckla bibliotekets verksamhet för besökarna och vi tycker att det är viktigt att skapa möjligheter till delaktighet för de boende i området.
Kulturförvaltningen är en av Malmö stads 14 förvaltningar. Kulturförvaltningen består av 8 avdelningar som driver kulturverksamhet (bibliotek, kulturskola, Malmö konsthall, Malmö museum, Malmö konstmuseum, kulturarrangemang & mötesplatser, stadsarkiv, kultur & samhälle inklusive kulturstöd) samt 4 avdelningar som utgör staben (administration, HR, ekonomi, kommunikation). Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling med kulturen som drivkraft tillsammans med Malmöborna. Här bidrar mångfald, erfarenheter och kompetenser till att utveckla kulturstaden Malmö.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare SACO/DIK
Linnéa Rodin linnea.rodin@malmo.se Jobbnummer
9842058