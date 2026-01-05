Rörsvetsare sökes!
L Gruppen AB / Svetsarjobb / Karlstad Visa alla svetsarjobb i Karlstad
2026-01-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos L Gruppen AB i Karlstad
, Kil
, Kristinehamn
, Filipstad
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Om rollen
Som svetsare hos oss blir du en nyckelperson i våra projekt. Du arbetar självständigt eller i team med svetsning och installation av rörsystem. Vi värdesätter hantverksskicklighet och ser till att du har rätt förutsättningar för att göra ett säkert och professionellt jobb.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Svetsning: Utförande enligt ritning och standarder (TIG, MIG/MAG, MMA).
Teknisk förståelse: Tolkning av ritningar, isometrier och P&ID.
Kvalitetssäkring: Tryckprovning, täthetskontroller och noggranna egenkontroller.
Service & Underhåll: Ombyggnationer och förebyggande underhåll hos våra kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som tar stort ansvar för ditt arbete. Du har ett skarpt öga för detaljer och sätter alltid säkerheten främst.
Vi vill att du har:
Flerårig erfarenhet som svetsare.
Goda kunskaper i svetsning (meriterande med licenser enligt EN ISO 9606).
Vana av ritningsläsning och teknisk dokumentation.
B-körkort och goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
Det är ett plus om du även har:
Erfarenhet av processrör, fjärrvärme eller rostfritt/svart stål.
Certifikat för Heta arbeten, travers eller lift.
Vi erbjuder en stabil och trygg arbetsplats där laget går före jaget.
Hos oss får du:
Varierade projekt: Ingen dag är den andra lik.
Utveckling: Möjlighet att växa i ett bolag under tillväxt.
Trygghet: Konkurrenskraftig lön och schyssta arbetsvillkor.
Gemenskap: Ett trevligt arbetsklimat med hjälpsamma kollegor.
Övrigt:Vart: Sverige / Värmland
Start: Omgående
Omfattning: 100% Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L Gruppen AB
(org.nr 559415-2711), https://www.lgroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669986