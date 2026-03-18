Rörnätstekniker till VA/Avfall
2026-03-18
Är du tekniskt lagd samt vill vara med och bidra till hållbara lösningar för att säkra vattenförsörjning och avloppshantering? Bli vår nya rörnätstekniker i Tidaholms kommun!Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar idag cirka 20 personer på avdelningen VA/Avfall. Vårt gemensamma uppdrag är att se till att nu och i framtiden ha en säker och hållbar VA-försörjning samt en säker hantering av kommunalt avfall. Tillsammans med andra formar och bygger vi Tidaholm till en stad som har möjlighet att förändras och växa samt ge förutsättningar till en bra vardag för invånarna. VA har nu behov av förstärkning i organisationen för daglig drift och underhåll!
I rollen som rörnätstekniker ingår följande arbetsuppgifter:
• Ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten
• Reparation och underhåll samt nyanläggning
• Inspektioner, mätningar och undersökande arbete
• Läcksökning och läcklagning
• Service mot allmänheten
• Vattenmätare - nyinstallation och utbyten hos kund
• Materialbeställning, planering och uppföljning
• Maskinarbete med hjullastare/traktor
Som rörnätstekniker är du ett av VA-avdelningens ansikte utåt, då du i det dagliga arbetet kommer möta både entreprenörer och kunder. Arbetet sker utomhus i alla väder och kan ibland vara fysiskt krävande. När du kommer till oss blir du en viktig del i en liten arbetsgrupp där vi hjälps åt att lösa de uppgifter avdelningen har.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning inom rörnät och ledningsteknik. Alternativt har du gymnasieutbildning inom teknik, VVS eller bygg och anläggning.
Du har god kunskap av att använda dator för informationssökning, rapportering och uppföljning, då vi utvecklar våra digitala arbetssätt i alla processer. Du behöver ha B-körkort och kunna uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska.
Vi vill att du tycker om att arbeta tillsammans med andra samtidigt, samtidigt som du kan vara självgående i det dagliga arbetet.
Meriterande är om du har certifierade utbildningar inom VA och hygienutbildning för dricksvatten, samt om du har ett par års praktiskt erfarenhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I den dagliga verksamheten jobbar vi tillsammans inom både ledningsnät, reningsverk och vattenverk. Vi tror att det är ett vinnande koncept att se hela VA som ett system och förstå vad som påverkar varandras anläggningar.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Arbetstiden är dagtid och beredskapstjänstgöring ingår kväll och helg. Provanställning kan komma att tillämpas.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-04-17.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se
Avdelningschef VA/Avfall
Karin Steen karin.steen@tidaholm.se 0502-60 60 79 Jobbnummer
