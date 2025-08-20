Rörnätstekniker till Örebro kommun
Med fokus på underhåll och service! Som vår nya rörnätstekniker blir du en del i vår omväxlande vardag och få ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag! Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Välkommen till vår enhet som finns under verksamheten Vatten och avlopp. Här blir det ditt jobb att genomföra undersökningar och underhåll på det kommunala VA-ledningsnätet. Till din hjälp har du VA-banken, ett arbetsverktyg för planering av tillsyn och underhåll. Dina närmsta kollegor är rörnätstekniker, mätartekniker, en rörinspektör samt planerare och arbetsledare. Hos oss får du en varierad vardag där du hanterar avloppsstopp samt planerade och akuta vattenavstängningar. I dessa situationer blir du fastighetsägarnas första kontakt med kommunen. Förutom ett gott samarbete med dem ingår också att ha kontakt och samarbeta med övriga medarbetare inom Vatten och Avlopp, för att på bästa sätt handskas med situationer som uppstår. I din roll förekommer även samarbete med externa entreprenörer och beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• undersökningar av VA-ledningsnätet och delaktighet i efterföljande åtgärder
• förebyggande och akuta reparationer och underhållsarbete på VA-ledningsnätet
• delta i planering, förberedelser och tidplaner för uppdragen
Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra gruppen Service, som alla utgår från Berglunda. Vårt huvuduppdrag är förebyggande underhåll av VA-ledningsnätet, förnyelse av VA-ledningsnätet samt nybyggnation av VA-ledningar i exploateringsområden. Vi sköter även byten av vattenmätare samt vattenmätaravläsningar och samarbetar med flera olika enheter inom förvaltningen. VA-ledningsnät har ca 50 medarbetare i många olika roller med en mängd olika arbetsuppgifter. De kommande åren står Örebro kommuns ledningsnät inför stora utmaningar, i takt med att staden växer. För att säkra vatten-och avloppsledningar har VA-verksamheten som mål att öka förnyelsetakten och underhåll av befintliga ledningar. I det jobbet blir du en nyckelroll, och ger flexibilitet och kundfokus, för att säkra örebroarnas vattentillgång!
Läs mer här:
Jobba på VA i Örebro - Jobba i Örebro kommun (orebro.se)Kvalifikationer
Du arbetar strukturerat och följer planer och instruktioner, men har också förmågan att vara flexibel och snabbt rycka in när det behövs. Det är viktigt att du noggrant följer upp och rapporterar i VA-banken. I ditt arbete samarbetar du med kollegor och har kontakt med medborgare, vilket kräver att du kommunicerar tydligt och samarbetar väl med andra. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, för att hantera dokumentation och andra arbetsuppgifter enligt verksamhetens krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• avslutad 3-årig gymnasieutbildning, Bygg- och anläggning och/eller relevant arbetslivserfarenhet av rörläggning
• B-körkort
Meriterande:
• BE körkort
• utbildningen Säkerhet på väg, del 1-3
• heta arbeten
• hygienutbildning
• svetskurs - EWF - för stum- och elektrosvetsning inom VATjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Tjänsten är placerad i säkerhetsklassad verksamhet och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 3 september men vi kan komma att hantera urval och intervjuer löpande.
Välkommen med din ansökan!
