Rörnätstekniker
Klippans kommun, Vatten & Avlopp / Anläggningsarbetarjobb / Klippan Visa alla anläggningsarbetarjobb i Klippan
2026-03-24
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, Vatten & Avlopp i Klippan
Vill du bli en del av ett glatt gäng på Klippans VA-avdelning? VA-avdelningen tillhör Tekniska förvaltningen och består just nu av 17 personer men vi växer och och utökar personalstyrkan successivt. Vi utgår från Strömgatan i Klippan.
Vi står inför en spännande resa men mycket förnyelse på ledningsnätet och en stor ombyggnad och renovering på våra lokaler. Vi arbetar med moderna material och metoder. Arbetsmiljön är viktig för oss, dagens viktigaste uppgift är att alla ska komma hem när dagen är slut.
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av drift och underhåll av vårt ledningsnät. Du kommer även till exempel att jobba med
* akuta vattenläckor och läcksökning.
* sanering av gammalt ledningsnät och ny läggning av ledningsnät.
* utbyte och renovering av serviser, huvudventiler och brandposter.
Du kommer jobba nära VA-ingenjörer och projektledare och vara delaktig i våra projekt som görs i egen regi. Då vi är en liten organisation måste vi hjälpas åt vid behov med alla VA-avdelningens ansvarsområden.
Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker en medarbetare med en anläggningsteknisk utbildning alternativt utbildning/erfarenhet vi anser likvärdig. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av VA-branschen är en merit
Följande certifikat är meriterande:
* Diplomerad Rörnätstekniker
* Asbestarbete
* Arbete på väg
* Heta Arbeten
* Livsmedel
* Röjsåg/motorsåg
* Svetsning
Du behöver vara självgående i ditt uppdrag som rörnätstekniker och för att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett praktiskt sinne. Du arbetar strukturerat, är säkerhetsmedveten och har lätt för att skapa relationer för att kunna samarbeta och kommunicera med både kollegor och externa kontakter.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313528-2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Vatten & Avlopp Kontakt
Enhetschef
Mikael Gulin mikael.gulin@klippan.se 043528893 Jobbnummer
9816137