Rörnätsreparatör till VA-avdelningen
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Anläggningsarbetarjobb / Växjö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Växjö
2026-08-01
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
VA-avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen försörjer tätorterna med dricksvatten, tar hand om och renar dag- och spillvatten samt producerar biogas. Avdelningen arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten för att möta framtidens utmaning med en långsiktig hållbar och säker VA-försörjning i vår växande kommun. VA-avdelningen består idag av cirka 70 medarbetare och du kommer att ingå i Ledningsnätsenheten som ansvarar för ledningsnät och dagvattendammar.
Som rörnätsreparatör arbetar du med drift- och underhållsarbeten på VA-ledningsnätet. Det innebär bland annat att ta hand om akuta läc kor, underhålla ledningar med tillhörande anordningar, utföra planerade renoveringar av befintliga ledningssträckor och läggning av nytt VA-ledningsnät. Du kommer omväxlande att arbeta i grupp eller lösa vissa uppgifterensam.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom eller praktisk erfarenhet från att ha jobbat med anläggningsarbete/rörmokeri (till exempel gymnasieutbildning inom bygg/anläggning eller VVS). Du är van vid att använda digitala hjälpmedel för informationssökning, rapportering med mera.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du har lätt för att skapa kontakter och relationer som bidrar till goda samarbeten. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra samtidigt som du är självgående och kan ta egna beslut i det dagliga arbetet. Som person är du duktig på att planera och strukturera ditt arbete samtidigt som du är flexibel ochanpassningsbar när förutsättningarna förändras. Du är noggrann och strävar alltid efter att uppnå ett gott resultat.
B-körkort erfordras. Beredskap kan ingå i tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
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351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marielle Pereyra marielle.pereyra@vaxjo.se 0470 41154 Jobbnummer
10017744