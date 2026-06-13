Rörmokare/VVS-montör
Qtym Aktiebolag / VVS-jobb / Karlstad Visa alla vvs-jobb i Karlstad
2026-06-13
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Om Qtym I över 30 år har vi fått insikter, överraskningar och erfarenheter. Skapat lag, företag och framgångssagor. Hittat spetskompetens, upptäckt problemområden och sett nya möjligheter. Vi vet vart Värmland är på väg. Vad behöver du just nu? Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Personaluthyrning och HR-stöd, samt studentkonsulter via vårt dotterbolag Apecs Studenkonsulter. Läs mer om oss på www.qtym.se.
Vi söker nu Rörmokare/VVS-montör för uppdrag ute hos våra kunder. I rollerna kommer du vara en viktig del av verksamheten och slutleverans mot kund. Du erbjuds en spännande och stimulerande arbetsmiljö med stark teamkänsla. Du kommer även att få vara del av en företagskultur som värdesätter samarbete, säkerhet och hållbarhet.
Rollen:Arbetet är varierande och innefattar arbetsuppgifter som rörbockning, montering av rörledningar, varmvattenberedare, värmeväxlare samt montering av bad- och köksutrustning.
Kvalifikationer:Du som söker bör ha relevant utbildning och kunskap i ritningsläsning.
Meriterande:Erfarenhet av arbete som rörmokare/VVS-montör.
Personliga egenskaper:För att trivas i rollen behöver du ha en positiv inställning, vara driven, noggrann, ordningsam samt ha en hög arbetsmoral. Dessutom bör du kunna arbeta både självständigt och vara duktig på att samarbeta i grupp.
Om du uppfyller kvalifikationerna och är redo att ta dig an en spännande och utmanande roll, så ser vi fram emot din ansökan.
Mer om tjänsten:Det här är en annons för konsultuppdrag hos våra kunder, när vi får in uppdrag kommer vi att kontakta de kandidater som möter kraven för det specifika uppdraget.
Du anställs som konsult via Qtym och arbetar på plats ute hos våra kundföretag. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Anna Jansson på anna.jansson@qtym.se
alt. 070-566 88 77.
Placering: Karlstad med omnejd
Vid frågor kontakta ansvarig Konsultchef Anna Jansson, anna.jansson@qtym.se
alt. 070-566 88 77. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
652 19 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qtym AB Kontakt
Rekryterare
Anna Jansson anna.jansson@qtym.se Jobbnummer
9962476