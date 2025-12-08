Rörmokare till Veterankraft i Eskilstuna!

Veterankraft AB / VVS-jobb / Eskilstuna
2025-12-08


Veterankraft söker dig som är 55+ och vill arbeta som rörmokare hos våra kunder i Eskilstuna.
Vill du arbeta med ett tryggt och varierat hantverksyrke där du möter människor i deras vardag? Vi söker nu en rörmokare som främst kommer att utföra enklare VVS- och rörmokartjänster hos privatpersoner - men även företagskunder kan förekomma.

Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Din roll
Som rörmokare hos oss kommer du främst att arbeta med vardagsnära VVS-tjänster. Du utför bland annat byte av vattenkonsoler, tar hand om läckande kranar och åtgärdar stopp i avlopp. Arbetet sker till största del hos privatpersoner, men även företagsuppdrag kan förekomma. I rollen möter du kunder i deras hem eller på arbetsplatser och blir den som skapar trygghet genom att lösa problem på ett snabbt, smidigt och professionellt sätt. Tjänsten är en timanställning där du väljer själv hur mycket du vill jobba.
Din profil
Du är 55 år eller äldre
Certifikat och erfarenhet av att ha arbetat som rörmokare
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande med körkort + egen bil


Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta eskilstuna@veterankraft.se.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Veterankraft AB (org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se

