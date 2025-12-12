Rörmokare till KTT Värme och VVS
2025-12-12
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
Är du en erfaren rörmokare eller VVS-montör som letar efter nya utmaningar? Då kan jobbet som rörmokare på KTT Värme och VVS vara ett jobb för dig!
Om KTT Värme och VVS i Bergslagen
KTT Värme och VVS i Bergslagen är ett värme och VVS företag med mångårig branschvana och kompetens. Vi inriktar oss på energi och energibesparande åtgärder och tillsammans med våra samarbetspartners tillhandahåller vi ledande teknik och systemlösningar. Företaget är ett certifierat VVS-företag med utgångspunkt i norra Örebros län, och vi utför arbeten inom exempelvis Dalarna och Mälardalen. Vi har kunder i tillverkande industrier, tvätterier, växthus, fritidsanläggningar, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare. KTT Värme och VVS ingår i koncernen Fenix Holding AB med nära 500 medarbetare, varav 12 är anställda i KTT.
Om jobbet
Som rörmokare hos KTT Värme och VVS kommer du till största del att arbeta självständigt i olika typer av serviceuppdrag och därför söker vi dig som arbetar bra under eget ansvar med erfarenhet inom service, installation och renovering. Arbetet innefattar såväl planerade som mer akuta jobb och är variationsrikt med många sociala kontaktytor. Som rörmokare kommer du att planera, samordna och utföra service åt våra olika kunder.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning som VVS-montör eller rörmokare, alternativt motsvarande erfarenhet. B-körkort är ett krav. För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad och självsäker i kontakten med nya människor samtidigt som du jobbar lösningsorienterat och är noggrann i ditt arbete. Vidare tror vi att du trivs i ett klimat där den ena dagen inte är den andra lik med en god anpassningsförmåga och ett naturligt driv som präglar ditt arbetssätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Grängesberg
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Kontakt: Mats Larsson, 070-254 24 36
Skicka in din ansökan så snart som möjligt till rekrytering@fenixholding.se
Märk din ansökan med Rörmokare KTT
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: rekrytering@fenixholding.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KTT Värme och VVS i Bergslagen AB
(org.nr 559191-4519)
Bergsmansvägen 42 (visa karta
)
772 40 GRÄNGESBERG Arbetsplats
KTT Värme & VVS i Bergslagen AB Jobbnummer
9640670