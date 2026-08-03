Rörmokare med erfarenhet av värmepumpar
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker en Rörmokare med erfarenhet av värmepumparOm tjänsten
Vi söker en erfaren rörmokare med gedigen kunskap inom installation, service och felsökning av värmepumpar. Du kommer att arbeta med både nyinstallationer, planerad service och akuta uppdrag hos både privat- och företagskunder. Rollen kräver att du arbetar självständigt, tar ansvar för kunddialog och säkerställer att varje uppdrag utförs med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
• Installation av värmepumpar och VVS‐komponenter
• Service, felsökning och reparationer
• Dokumentation och rapportering av utförda arbeten
• Kundkontakt och rådgivning på plats
• Deltagande i större projekt tillsammans med tekniker och montörer
Vi söker dig som
• Är utbildad VVS‐montör eller har motsvarande erfarenhet
• Har praktisk och dokumenterad erfarenhet av värmepumpar och relaterade system
• Är lösningsorienterad, ansvarstagande och trygg i kundmöten • Trivs med självständigt arbete och varierande arbetsdagar
• Har B‐körkortKvalifikationer
• VVS‐utbildning eller flerårig relevant erfarenhet
• Erfarenhet av installation och service av värmepumpar
• God förmåga att läsa ritningar och systemlösningar • God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
• En stabil och trygg anställning hos en seriös aktör
• Stora möjligheter till kompetensutveckling inom modern värmepumpsteknik
• Varierande arbetsuppgifter och arbete i ett kompetent team • Goda villkor och långsiktiga karriärmöjligheterSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka in din ansökan så snart som möjligt om du vill bli en del av ett växande och professionellt team. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018717