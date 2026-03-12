Rörmokare
2026-03-12
Rörmokare
Gästrike Fastigheter AB - Gävle
Publiceringsdatum
2026-03-12
Om företaget
Gästrike Fastigheter äger och förvaltar cirka 250 000 kvm lokaler och bostäder i centralt belägna fastigheter i Gävle, Sandviken, Skutskär, Öregrund, Västerås, Surahammar, Köping, Hallsberg, Lindesberg och Rättvik.
Bolaget har sitt säte i Gävle och cirka 40 medarbetare. Vi ingår i en större koncern med flera verksamheter, cirka 350 anställda och en omsättning om cirka 1 000 Mkr.
Vi arbetar långsiktigt med våra egna fastigheter och har fokus på kvalitet, driftssäkerhet och god service.Om tjänsten
Vi söker nu en rörmokare med placering i Gävle.
Arbetet är främst förlagt till våra cirka 50 fastigheter i Gävle, men arbete kan även förekomma i Sandviken och i undantagsfall på andra orter.
Tjänsten innebär ett brett och varierat arbete med löpande underhåll av installationer för vatten, värme och avlopp, felsökning och åtgärd vid driftstörningar, reparationer och serviceinsatser i våra fastigheter samt mindre lokalanpassningar. Arbetet omfattar även kontakt med hyresgäster och nära samarbete med förvaltning.
Arbetet omfattar både förebyggande åtgärder och problemlösning när något behöver lösas snabbt. Rollen innefattar inte större entreprenader såsom stambyten eller nyproduktionsprojekt.
Vad du får hos oss
Hos oss får du en stabil och långsiktig anställning i ett bolag med eget fastighetsbestånd. Du arbetar inte i projekt efter projekt, utan följer och utvecklar samma fastigheter över tid.
Vi erbjuder en varierad vardag med stort eget ansvar, frihet att planera och prioritera ditt arbete, kort väg mellan beslut och åtgärd samt nära samarbete med förvaltning och kollegor. Hos oss går kvalitet och långsiktighet före tempo.
Hos oss arbetar du inte i större nyproduktionsprojekt eller omfattande entreprenader. Du slipper byggarbetsplatsmiljöer med ständig projektrotation och får i stället arbeta långsiktigt med drift, underhåll och förbättring av befintliga fastigheter.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad rörmokare med flera års erfarenhet i yrket. Du är självgående, ansvarstagande, praktiskt lagd och lösningsorienterad. Du är serviceinriktad och professionell i mötet med hyresgäster samt strukturerad och trygg i att prioritera ditt arbete.Kvalifikationer
VVS-certifikat eller relevant yrkesutbildning.
Flera års yrkeserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
B-körkort (krav).
Erfarenhet från arbete inom fastighetsdrift är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med placering på vårt kontor i Gävle. Provanställning tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Fast lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Maila personligt brev och CV till: jobbet@g-f.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post
E-post: jobbet@g-f.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rörmokare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gästrike Fastigheter AB
(org.nr 556593-4501)
Beckasinvägen 7 (visa karta
)
803 09 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794626