Rörmokare

VVS expert sverige AB / VVS-jobb / Nacka
2025-09-29


Vi är en engagerad och passionerad familjedriven verksamhet med vår bas i Nacka.
Vår huvudfokus är att erbjuda våra kunder den absolut bästa servicen inom VVS-branschen. Med över 15 års erfarenhet i ryggen har vi utfört många omfattande och mångsidiga VVS-projekt. Denna erfarenhet har gett oss en bred och djup förståelse inom området och gjort oss till de mest pålitliga för våra kunder.
Vår dedikation till arbetet är en kärnsten i vår verksamhet, och vi är stolta över att sätta kundens behov i fokus. Vi avslutar inte våra uppdrag förrän de är korrekt utförda och estetiskt tilltalande. Vi hanterar allt från stora byggprojekt till privata villarenoveringar och små eller stora servicearbeten. Hos oss finns ingen uppgift som är för komplicerad eller för enkel. Vi är dedikerade till att leverera det bästa inom VVS oavsett projektets omfattning.
Är du en person med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom VVS?
Välkommen att skicka in en ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
via e-post
E-post: info@vvsexpert.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vvs Expert Sverige AB (org.nr 559052-9540)
Tågvägen 14 (visa karta)
133 44  SALTSJÖBADEN

Jobbnummer
9532078

