Rörmåkare sökes- med eller utan certifikat

Lct Service AB / VVS-jobb / Malmö
2025-09-06


Vi söker en driven och noggrann rörmokare som vill arbeta i ett mindre företag med varierande arbetsuppgifter. Tjänsten passar både dig som har erfarenhet och certifikat, och dig som vill bygga upp erfarenhet och utveckla dina kunskaper i yrket.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Installation och service av VVS-utrustning

Felsökning och reparation

Mindre bygg- och renoveringsarbeten i samband med VVS

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig

Har intresse för VVS och praktiskt arbete

Har B-körkort (meriterande men ej krav)

Kan arbeta självständigt och i team

Vi erbjuder:
Heltid/deltid efter överenskommelse

Konkurrenskraftig lön

Möjlighet att växa och utvecklas i yrkesrollen

Intresserad?
Skicka din ansökan med referenser och löneanspråk till oss. Vi går igenom ansökningarna löpande - så vänta inte för länge!
Frågor? Mejla oss gärna, så återkommer vi så fort vi kan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: info@lctservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lct Service AB (org.nr 559005-0992)

Arbetsplats
Lct Service AB

Jobbnummer
9495865

