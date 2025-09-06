Rörmåkare sökes- med eller utan certifikat
2025-09-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lct Service AB i Malmö
Vi söker en driven och noggrann rörmokare som vill arbeta i ett mindre företag med varierande arbetsuppgifter. Tjänsten passar både dig som har erfarenhet och certifikat, och dig som vill bygga upp erfarenhet och utveckla dina kunskaper i yrket.Publiceringsdatum2025-09-06Dina arbetsuppgifter
Installation och service av VVS-utrustning
Felsökning och reparation
Mindre bygg- och renoveringsarbeten i samband med VVS
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
Har intresse för VVS och praktiskt arbete
Har B-körkort (meriterande men ej krav)
Kan arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder:
Heltid/deltid efter överenskommelse
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet att växa och utvecklas i yrkesrollen
Intresserad?
Skicka din ansökan med referenser och löneanspråk till oss. Vi går igenom ansökningarna löpande - så vänta inte för länge!
Frågor? Mejla oss gärna, så återkommer vi så fort vi kan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: info@lctservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lct Service AB
(org.nr 559005-0992) Arbetsplats
Lct Service AB Jobbnummer
9495865