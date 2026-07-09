Rörläggare VA-mark
Stockholm Vatten AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-07-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Vatten AB i Stockholm
, Botkyrka
, Ekerö
, Salem
, Nacka
eller i hela Sverige
Som utförare av underhålls- och förnyelsearbeten på det markförlagda VA-ledningsnätet inom verksamhetsområdet Stockholm och Huddinge står enheten nu inför en ytterligare rekrytering. Som rörläggare hos oss blir du en del av en stor, kompetent och yrkesskicklig grupp av rörläggare VA-mark som tillsammans tar sig an de utmaningar som finns i fält på det lokala VA-ledningsnätet. Denna gång söker vi en rörläggare med placering främst för projekt i vårt verksamhetsområde i Västerort med utgångspunkt från Ulvsunda, Bryggerivägen 10, Bromma.
Stockholm vatten och avfall är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster – för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som rörläggare inom VA-mark ansvarar du för akuta och planerade reparationer, underhåll samt nyanläggningar på det markförlagda vatten- och avloppsledningsnätet inom Stockholm Vatten och Avfalls verksamhetsområde.
Arbetet omfattar schakt-, rörläggnings- och markarbeten i projekt som varierar från mindre reparationer till större nyanläggningar. Du arbetar i arbetslag och ansvarar tillsammans med kollegor och entreprenörer för att planera och genomföra arbetena.
Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete utomhus och en varierad vardag där samarbete, problemlösning, säkerhet och kvalitet är viktiga delar. Du arbetar nära arbetsledningen men förväntas vara självgående i det dagliga arbetet.
Arbetet är fysiskt krävande och bedrivs med höga krav på säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Du kommer att utgå från huvudkontoret i Ulvsunda, Bromma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du är noggrann, pålitlig och bidrar till en god arbetsmiljö. Du anpassar dig till förändrade förutsättningar, tar initiativ och har ett starkt fokus på kvalitet i ditt arbete.
För att lyckas i tjänsten har du:
• Minst tre års erfarenhet som rörläggare/anläggningsarbetare VA-markarbeten samt god kännedom om markförlagda VA-system
• Van vid fysiskt krävande arbete
• B-körkort är ett krav
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
• C-körkort är meriterande
• Lastmaskinsutbildning är meriterande
I samband med din anställning kommer en säkerhetskontroll att genomföras. Vid eventuell framtida jour- eller beredskapstjänstgöring kan även en säkerhetsprövning bli aktuell
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-09 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid!
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig Naomi Korang, Naomi.Korang@svoa.se
eller via telefon på: 0739142383. Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision och Saco når du via Stockholm Vattens växel 08-522 120 00
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Rekryteringsansvarig
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se 0739142383 Jobbnummer
9997562