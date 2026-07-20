Rörläggare till Nyköping Vatten
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen / Anläggningsarbetarjobb / Nyköping Visa alla anläggningsarbetarjobb i Nyköping
2026-07-20
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Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Kommunfastigheter, Nyköping Vatten, Renhållningen, Gata/Park/Hamn och Måltidsservice. Dessa stöds av en ekonomiavdelning, projektavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 medarbetare och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Nyköping Vatten har ansvaret för all VA-verksamhet inom kommunen vilket innebär drift, underhåll och utveckling av vatten- och avloppsverk, pumpstationer samt ledningsnät. I verksamheten ingår 7 vattenverk, 3 vattentorn, 12 avloppsverk, 90 avloppspumpstationer, ett ledningsnät på 90 mil och ett eget vattenlaboratorium.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Nyköping är en expansiv kommun vilket ställer krav på ett väl utbyggt och fungerande ledningsnät för kommunens invånare. Vi söker nu en Rörläggare till enheten för Rörnät på Nyköping Vatten. Som rörläggare kommer du bland annat att arbeta med nyanläggning av ledningar samt drift, underhåll och service av befintligt ledningsnät. Du kommer även att hantera akuta problem så som läckor på vattenledningar och avloppsstopp.
I arbetet kan beredskapstjänstgöring ingå enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• godkänd gymnasieutbildning med inriktning mot rörläggning/anläggningsarbete, eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet som rörläggare
• goda förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• god datakunskap
• körkort B
Meriterande är:
• Körkort BE, eller C
Som person ser vi att du är positiv och ansvarsfull, samtidigt som du är flexibel och har förmåga att samarbeta. Du tar ansvar för arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde och medverkar aktivt i arbetet med att utveckla arbetsplatsen och verksamheten. Då arbetet tidvis är fysiskt krävande bör du trivas med ett fysiskt och rörligt arbete och se tjusningen med att arbeta utomhus i skiftande väder.
Det är viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Arbetet innebär mycket externa och interna kontakter varför vi gärna ser att du har en god kommunikativ förmåga och är duktig på att möta medborgarna i den offentliga miljön. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Vår arbetsmodell är lagarbete med långtgående självstyre över såväl arbetsupplägg som arbetsgenomförande
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. I arbetet kan beredskapstjänstgöring ingå enligt schema.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Tillverkarvägen 2 (visa karta
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611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Kommunal Nyköping nykoping.ost@kommunal.se +46104428788 Jobbnummer
10006571