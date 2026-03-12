Rörläggare till ledningsnät
Din nya arbetsplats
Vatten är vårt viktigaste livsmedel.
Sundsvall och Timrå har ett av Europas bästa vatten tack vare naturlig rening genom hundratusenåriga sand- och rullstensåsar.
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord Mod, Öppenhet och Helhetssyn ska alltid genomsyra verksamheten.
Affärsområde vatten och avlopp ansvarar för att majoriteten av invånarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner alltid har tillgång till rent vatten, och att våra älvar, sjöar och hav är skyddade mot föroreningar. Vi löser samhällets behov av vattentjänster med inriktning på hög leveranssäkerhet och samhällsnytta i dialog med vår omgivning.
I tjänsten som rörläggare på MittSverige Vatten & Avfall kommer du tillhöra enheten Ledningsnät som ansvarar för drift och underhåll av våra vatten-, spill- och dagvattenledningar.
Är du en person som trivs med att arbeta fysiskt med kroppen och ser tjusningen med att arbeta ute i den friska luften oavsett väder och vind så kan detta vara din nästa utmaning. Ta chansen om du är en ansvarstagande samt servicemedveten person och känner dig redo för en ny utmaning.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Så här bidrar du i rollen som Rörläggare
Som rörläggare har du en viktig uppgift i att se till att vårt underhållsarbete utförs så effektivt som möjligt med våra kunder i fokus. Våra arbetsorder och felanmälningar hanteras i Idus underhållsystem och din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att utföra anläggningsarbete som genererats i arbetsordersystemet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utföra anläggningsarbete.
- Utföra, skapa och kvittera arbetsorder i systemet för arbetsorderhantering.
- Skapa felanmälningar i systemet för arbetsorderhantering.
- Dokumentera och rapportera avvikelser för anläggningsinformation.
- Operativa kontakter med kunder och partners.
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Gymnasieutbildning inom anläggning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Innehar B-körkort.
- God datavana.
- Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av liknande arbete inom VA-branschen, bygg och/eller anläggning samt erfarenhet av svetsning av PE-rör, arbete på väg och utmärkningsansvarig.
- Innehav av körkort C och/eller BE.
Du är en person som både kan och trivs med att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har en utpräglad ansvars- och servicekänsla och tar gärna egna initiativ i arbetet. Arbetsuppgifterna kräver också att du är analytisk och har gott ordningssinne. Du gillar ett fysiskt samt rörligt arbete och ser tjusningen med att arbeta utomhus i skiftande väder.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
För den här rollen genomgår slutkandidaten drogtest som en del av rekryteringsprocessen.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
