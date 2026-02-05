Rörläggare till Anläggningsenheten VA-service
Vill du arbeta som rörläggare i Järfälla?
Järfälla kommun är en expansiv kommun där fler ska dela på befintlig infrastruktur samtidigt som ny infrastruktur byggs. Järfälla är en dynamisk kommun nordväst om Stockholm som kombinerar närhet till natur, stad och vatten. I Barkarbystaden växer en helt ny, modern stadsdel fram med bostäder, handel, arbetsplatser och en ny tunnelbanestation som stärker Järfällas redan goda kommunikationer. Järfälla är en mångfacetterad förort med en rik mix av kulturer, bostadsområden och fritidsmöjligheter.
Idag arbetar ungefär 320 personer på Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi agerar på uppdrag från tekniska nämnden, miljö- och bygglovsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Tekniska avdelningens viktiga uppdrag innehåller både förvaltning och teknikstöd i en expansiv kommun. Tillsammans skapar vi framtidens Järfälla - en plats för alla.
Tekniska avdelningen är en ny avdelning som i sin tur är del av den knappt ett år gamla samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav befinner vi oss mitt uppe i förändring och är söker de bästa lösningarna.
SBF Veddesta och Anläggningsenheten VA-service, en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen, söker nu en medarbetare till VA-service. Kom och väx tillsammans med oss!
Som rörläggare kommer du att delta i både större och mindre projekt som innefattar vatten och avlopp, gata och annan infrastruktur. Du kommer huvudsakligen att arbeta med nyanläggning och omläggning. Därtill kommer du att genomföra renoveringar och reinvesteringar av ledningsnätet samt bygga ut det.
Tillsammans med din chef, arbetsledare och kollegor kommer du att bedöma vilket material och vilken metod som är bäst lämpad för kommande arbeten. Vidare kommer du att delta i planering av enhetens projekt och efter avslutat projekt återrapportera. Du kommer även att ingå i beredskapen för vinterväghållning.Kvalifikationer
Vi söker dig med kunskap/erfarenhet inom VA. Som person är du tekniskt lagd, strukturerad, noggrann, social och ansvarstagande med förmåga att arbeta i grupp. För tjänsten krävs B körkort. Det är meriterande om du har BE- och C- behörighet. Samt om du är utbildad diplomerad rörläggare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande.
Varmt välkommen med din ansökan!
