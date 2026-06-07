Rörläggare Mark anläggning Stockholm!
Bemanning Sverige Byrå AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-06-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanning Sverige Byrå AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu ett antal Rörläggare och Mark anläggare för fast anställning i Stockholmsområdet till olika projekt, mark finplanering rörläggning och även tunnelprojekt.Publiceringsdatum2026-06-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som Rörläggare / Anläggare arbetar du med olika typer av mark och anläggningsarbeten som grundläggning, rörläggning, schaktarbete och stensättning. Du har ett omväxlande jobb och arbetar för det mesta utomhus. Du bör hantera flera arbetsuppgifter parallellt och prestera bra även under tidspress. Du har till din hjälp en maskinförare samt olika typer av specialutrustningar. Yrkesstolthet och prestigelöshet är A och O för en Anläggare.
Du ingår i ett team med Platschef, Arbetsledare och Mätningstekniker på arbetsplatsen.
Kompetensprofil:
Vi söker dig som har gått Bygg- och anläggnings programmet Du skall ha minst två års arbetserfarenhet av VA Körkort B krävs God fysik är en förutsättning Yrkesbevis Anläggning är meriterandeDina personliga egenskaper
En Anläggare ska kunna utföra olika typer av mark- och ledningsarbeten, tycka om att jobba utomhus i en fysisk tung arbetsmiljö både ensam och i lag med andra. Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och prestigelös och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Yrkesstolthet och att vara en god ambassadör är A och O.
Vad erbjuder vi?
Företaget du skall arbeta på har planer på att växa successivt de kommande åren. Vi värdesätter våra medarbetare och vi prioriterar personalens välbefinnande högt. Vi strävar efter en familjär och öppen stämning där alla känner alla i organisationen, där taket är högt och beslutsvägarna korta.
Det är viktigt med friskvård tycker vi och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag, trevliga sammankomster och företagshälsovård. Välkommen med din ansökan till ett spännande företag i en familjär atmosfär med goda utvecklingsmöjligheter.
Entreprenader med schakt, rör och större ytor, typ asfalt och normal finplanering
Viktigaste är att man är självgående och kan läsa ritningar, ställa in laser, z-fix och förstå vad som skall göras framåt
Låter det här som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Bemanning Sverige
Bemanning Sverige Byrå AB är en av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå idag som arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekrytering och bemannings lösningar lösningar och professionella processer.
Ledord för Bemanning Sverige Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5016462-2039999". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060), https://jobb.bemanningsverige.se
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951259