Rörläggare/anläggare till Partille kommun!
2025-09-18
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Partille kommun söker nu en rörläggare (VA-tekniker) med framåtanda och drivkraft som vill bidra med utvecklingen av vår arbetsplats. Allt fler vill leva och bo i Partille och det gör att vi på VA-enheten behöver bli fler för att kunna leverera våra tjänster till kommuninvånarna. Vill du bli en av oss?
Arbetsuppgifterna som rörläggare (VA-tekniker) i Partille kommun är varierande både till storlek, plats och utformning. Dina uppgifter kan handla om förebyggande underhåll eller direkta reparationer av Partille kommuns vatten- och avloppsnät. I det dagliga arbetet jobbar du i tätt samarbete med kollegor och entreprenörer. Oavsett storlek på projekt, djup på ledningsschakt eller dimension på rörledningar lägger du liksom dina kollegor stor vikt vid att arbetet utförs på ett säkert sätt. Tillsammans med medarbetare och externa entreprenörer utför du bland annat schakt-, rörläggnings- samt markarbeten inom det aktuella entreprenadområdet. Teamet består av elva personer varav fem arbetar som rörläggare (VA-tekniker).
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och vill vara delaktig i utvecklingen av verksamheten. Tidigare erfarenhet eller utbildning inom anläggningsarbete eller VA är ett krav, likaså B-körkort. Du behöver kunna formulera dig väl i både tal och skrift på svenska för att kunna samarbeta kvalitativt med dina arbetskollegor och kommunicera professionellt med våra kunder.
Följande är meriterande:
• Arbetserfarenhet inom schaktarbeten
• Datorvana - då vi använder digitala hjälpmedel i vår verksamhet
• Servicevana - då arbetet innebär återkommande kundkontakter
• C-körkort
Som VA-tekniker tar du egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du tar ansvar för dina uppgifter och kan själv strukturera din arbetsdag på ett bra sätt. Du har lätt för att anpassa dig och kan snabbt ställa om vid ändrade omständigheter. Vi söker dig som är duktig på att samarbeta med andra, där du lyssnar, kommunicerar och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt på god kommunikativ och social förmåga.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Befattningen omfattas av säkerhetsprövning, vilket innebär att inför anställning kommer bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju genomföras. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
VA-chef
Malin Bugaj - för frågor om rekryteringen 031-792 10 73 Jobbnummer
9514797