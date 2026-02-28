Rörläggare/anläggare
Uppvidinge kommun, Tekniska avd / Anläggningsarbetarjobb / Uppvidinge Visa alla anläggningsarbetarjobb i Uppvidinge
2026-02-28
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Som rörläggare/anläggare i Uppvidinge kommun får du ett varierat och praktiskt inriktat arbete med regelbundna arbetstider. Du arbetar med installation, drift, underhåll och reparation av rörsystem för vatten, avlopp och dagvatten i kommunens gator och anläggningar.
Arbetet innehåller både planerade uppdrag och akuta insatser som bidrar till att säkerställa en trygg och stabil teknisk infrastruktur. Du kommer att delta i kommunens förnyelsearbete av ledningsnätet.
Dina uppgifter omfattar bland annat:
* felsökning, service och akuta åtgärder
* medverkan vid nyinstallationer och ombyggnationer
* samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper med fokus på kvalitet, säkerhet och god service
Arbetstiden är främst dagtid, och beredskapstjänst var sjätte vecka ingår i tjänsten inom vatten- och avloppsreningsverk. Under vinterhalvåret deltar du även i snöröjningen.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team, och du har en positiv inställning som bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du är strukturerad, flexibel och anpassar dig efter förändrade förutsättningar och arbetsbehov. Du förstår helheten i projekten och hur ditt arbete påverkar det slutliga resultatet. Som kvalitetsmedveten person arbetar du noggrant och med fokus på säkerhet, hållbarhet och långsiktiga lösningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Anläggningsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• B-körkort
• Erfarenhet av rör- eller anläggningsarbeten
Meriterande:
• Säkerhet på väg
• Svetsning av PE-rör
• Utmärkningsansvarig
• BE och C-körkort
• Hjullastarbehörighet
• Läcksökningsutbildning
• Diplomerad rörläggare
• Erfarenhet av svetsning och bearbetning i rostfritt
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Tekniska avd Kontakt
Teknisk chef
Ville Hedström ville.hedstrom@uppvidinge.se 047447076 Jobbnummer
9769277