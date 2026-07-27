Rörläggare
Mörbylånga kommun, Tekniska / Anläggningsarbetarjobb / Mörbylånga Visa alla anläggningsarbetarjobb i Mörbylånga
2026-07-27
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Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som rörläggare hos oss arbetar du med drift och underhåll av ledningsnäten i hela kommunen. Arbetet är varierande och utförs huvudsakligen utomhus, året runt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förebyggande underhåll av ledningsnät
Akuta reparationer
Schaktarbeten
Läcksökning
Byte av vattenmätare hos abonnenter
Du ingår i en arbetsgrupp där samarbetsförmåga är viktig. Arbetet sker även självständigt och kräver ansvarskänsla samt initiativförmåga. Kontakten med abonnenter innebär att du behöver ha ett professionellt och serviceinriktat bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
VA-kompetens inom drift, underhåll och nyanläggning
Diplomering som rörläggare eller relevant yrkeserfarenhet från arbete med VA-anläggningar
God teknisk förståelse
B-körkort (Utökad B-behörighet eller BE är meriterande)
Yrkesbevis/förarbevis för grävmaskin och certifikat för Arbete på väg (meriterande)
Kunskaper inom läcksökning (särskilt meriterande)
Vi erbjuder
Ett spännande och varierat arbete där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor
En arbetsplats med stark gemenskap och stolthet över det vi gör
Goda möjligheter till utveckling och fördjupning inom VA-området
Trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal
Chansen att arbeta utomhus och uppleva årstidernas variationer på nära håll
Placering
Tjänsten utgår från Färjestaden, men arbetet sker i hela kommunen.
Skicka din ansökan senast 23/8. Urval sker löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde omgående.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Tekniska Kontakt
Rörnätschef
Peter Eriksson peter.eriksson@morbylanga.se +46103547041 Jobbnummer
10012211