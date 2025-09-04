Rörläggare
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Anläggningsarbetarjobb / Karlskrona Visa alla anläggningsarbetarjobb i Karlskrona
2025-09-04
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Kommunens verksamhet är idag uppdelad i nio förvaltningar och en av dessa är Drift- och serviceförvaltningen som förser Karlskrona kommun med viktig samhällsservice samt intern service till kommunens förvaltningar.
VA-Hamnavdelningen inom Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens dricksvattenförsörjning och avloppshantering samt hamnar och hamnområden. Avdelningen omsätter ca 195 mkr och har ca 85 anställda. Vi står inför ett generationsskifte och söker till vår VA-Hamnavdelning fler rörläggare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med underhåll och nyanläggning av kommunens vatten- och avloppsledningar. Du kommer att ingå i kommunens beredskapsorganisation som rörläggare.Kvalifikationer
Du har erfarenhet från mark- och anläggningsarbete.
Du har körkort med behörighet B. Har du även behörighet BE, C, YKB, truck och utbildning för att svetsa plaströr är det en merit.
Är lösningsorienterad och engagerad.
Ansvarstagande och noggrannhet är viktigt i yrket.
Vi värdesätter god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
ÖVRIGT
Tjänsten är tillsvidare med sysselsättningsgrad 100 %.
Tillträde sker efter överenskommelse. Ange löneanspråk i ansökan.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Arbetsledare
Robin Hjortsberg Robin.Hjortsberg@karlskrona.se 0455-303214 Jobbnummer
9491456