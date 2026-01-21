Rörkonstruktör till ledande kund inom processindustrin - Göteborg
Kund expanderar och söker en rörkonstruktör till sitt kontor i Göteborg. Kunden är en etablerad och kvalitetsmedveten projektleverantör inom processindustrin som erbjuder långsiktig utveckling i tekniskt avancerade projekt.
Här erbjuds du inte bara en roll i spännande projekt, utan även en plattform för både professionell och personlig utveckling.
Om rollen
Som rörkonstruktör är du delaktig i hela leveransen inom processdesign och konstruktion, från förstudie till installation, driftsättning och kvalificering.
Du arbetar främst i AutoCAD Plant 3D och har en nyckelroll i att omsätta processtekniska lösningar till:
3D-modeller och layouter
Tillverknings- och installationsritningar
Din tekniska kompetens och noggrannhet är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och leveranser enligt gällande standarder och industriella krav.
Du får möjlighet att arbeta i multidisciplinära projekt och uppdrag inom olika industrier - både ute hos kund och i interna projektleveranser.
Flexibel arbetsmiljö
Arbetsplatsen är placerad i Göteborg med möjlighet till hybridarbete. Rollen innebär även arbete ute hos kund, vilket skapar variation och en dynamisk vardag med nya tekniska utmaningar.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet från processindustrin
Civilingenjörs-, högskole- eller relevant YH-utbildning
Meriterande erfarenheter:
Kemisk industri, energi, läkemedel eller livsmedel
Konstruktion och design i 2D och 3D
AutoCAD Plant 3D
Kravspecifikationer och teknisk samordning mot leverantörer
Framtagning av installationshandlingar och montagesupport
Grundläggande kunskap om rörstandarder, materialval och svetsprocedurer
Expansions- och flödesberäkningarFöretaget
Kunden är ett ingenjörsbolag med stark inriktning mot processindustrin och erbjuder allt från konsulttjänster till kompletta projektleveranser. Verksamheten omfattar bland annat:
Projektledning
Processdesign och konstruktion
El, instrument och automation
Industriell IT och kvalitetssäkring
Kunden arbetar långsiktigt och nära sina uppdragsgivare, med fokus på effektiv projektleverans, personligt engagemang och hög teknisk kvalitet.
Därför ska du söka
Här blir du en del av ett kompetent och engagerat team med stark gemenskap och trivsam kultur. Kunden erbjuder:
Flexibel arbetsplats och god balans mellan arbete och privatliv
Kollektivavtal
Generöst friskvårdsbidrag
Förmånsportal (Benify) inkl. pensionsrådgivning
Interna och externa utbildningsmöjligheter
