Rörkonstruktör | Nevita | Nynäshamn
2026-04-09
Rollen
Som rörkonstruktör hos Nevita kommer du att arbeta i tekniskt intressanta industriprojekt inom process- och energisektorn. Rollen är i huvudsak placerad ute hos kund, vilket ger dig värdefull praktisk erfarenhet i en verklig industriell miljö.
Du blir en del av kundens projektorganisation samtidigt som du har Nevita som din hemvist, där du får löpande stöd och vägledning från erfarna kollegor.
I rollen kommer du att arbeta i projektens tidiga faser, såsom FEED och BED, och successivt få insyn i senare skeden. Du arbetar nära Piping Lead, projektledning och andra teknikdiscipliner, och utvecklar kontinuerligt din tekniska kompetens och förståelse för rörkonstruktion i anläggningar i drift.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Medverka i rörkonstruktion och ta fram tekniska lösningar enligt gällande normer och standarder
Bidra till framtagning av layouter, isometrier och teknisk dokumentation
Delta i samordning mellan olika teknikdiscipliner och i designgranskningar
Medverka till att ta fram lösningar som är säkra, byggbara och anpassade för drift i befintliga anläggningar
Delta i riskanalyser och säkerhetsrelaterade aktiviteter
Stötta i kommunikationen med kund och andra intressenter
Du kommer successivt att ta ett större ansvar i takt med att du utvecklas i rollen och stärker din tekniska kompetens.
Vem är du?
Vi söker dig som har något eller några års erfarenhet inom rörkonstruktion eller närliggande område.
Du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller liknande
Minst ett års relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis från teknikkonsultbolag eller industriverksamhet
Grundläggande kunskap inom rörkonstruktion och industriprojekt
Erfarenhet av, eller kännedom om, relevanta konstruktionsverktyg (erfarenhet av SmartPlant 3D är starkt meriterande)
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Som person är du nyfiken, driven och har en vilja att lära. Du tar initiativ, trivs med att samarbeta och motiveras av att utveckla genomtänkta tekniska lösningar. Du är bekväm i en dynamisk miljö och vill utvecklas både tekniskt och professionellt tillsammans med Nevita.Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Vi är ett ingenjörsbolag med kontor i centrala Göteborg och expansion i Stockholm. I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle bidrar vi med specialistkompetens till globala och välkända kunder inom gas-, olje-, kemi- och energisektorn. Våra projekt har ofta fokus på den gröna omställningen, cirkulär ekonomi, CCS, vätgas (H2), HVO och LNG.
På Nevita får du möjlighet att arbeta i stora och spännande industriprojekt, antingen ute hos kund eller i projekt som drivs i Nevita regi. Du blir en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team där kunskapsdelning och professionell utveckling är centrala värden.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor och ett flexibelt förmånspaket
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och avsatt tid för friskvård
Möjlighet att arbeta i stora och tekniskt utmanande industriprojekt
Kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsutbyte
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och trivs tillsammans
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: oscar.sahlin@nevita.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "teamtailor-7538712-1937840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nevita AB
https://nevita.teamtailor.com
Raffinaderivägen 4 (visa karta
)
149 41 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nevita
9845704