Roppongi söker Servitör
Evolushi AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
Roppongi är en av Göteborgs mest virala restauranger - kända för vår energi, vårt tempo och vår förmåga att skapa en upplevelse som gästerna minns. Nu söker vi en servitör/servitris som vill bli en del av vårt starka team mitt i stadens hjärta.
Vi letar efter dig som:
• Har erfarenhet av service
• Är snabb, effektiv och trivs i högt tempo
• Har en naturlig känsla för att få gäster att känna sig välkomna
Vi erbjuder:
• Jobb på en av Göteborgs mest välbesökta restauranger
• Centralt läge
• Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket
Plats: Kungstorget , Göteborg
Ansök via sebastian@roppongi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Per e-post
E-post: sebastian@roppongi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evolushi AB
(org.nr 559365-7652)
Teatergatan 31 (visa karta
)
411 35 GÖTEBORG Arbetsplats
EEM Food & Fun Investment AB Kontakt
Koncernchef
Sebastian Örgev sebastian@roppongi.se 0708880999 Jobbnummer
9454069