Roppongi söker Servitör

Evolushi AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-08-12


Roppongi är en av Göteborgs mest virala restauranger - kända för vår energi, vårt tempo och vår förmåga att skapa en upplevelse som gästerna minns. Nu söker vi en servitör/servitris som vill bli en del av vårt starka team mitt i stadens hjärta.

Vi letar efter dig som:
• Har erfarenhet av service
• Är snabb, effektiv och trivs i högt tempo
• Har en naturlig känsla för att få gäster att känna sig välkomna

Vi erbjuder:
• Jobb på en av Göteborgs mest välbesökta restauranger
• Centralt läge
• Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket

Plats: Kungstorget , Göteborg
Ansök via sebastian@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Per e-post
E-post: sebastian@roppongi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Evolushi AB (org.nr 559365-7652)
Teatergatan 31 (visa karta)
411 35  GÖTEBORG

Arbetsplats
EEM Food & Fun Investment AB

Kontakt
Koncernchef
Sebastian Örgev
sebastian@roppongi.se
0708880999

Jobbnummer
9454069

