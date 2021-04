Röntgentekniker - Konsultia AB - Övriga jobb i Örnsköldsvik

Konsultia AB / Övriga jobb / Örnsköldsvik2021-04-09Om kundföretagetKonsultia söker just nu dig som vill arbeta som röntgentekniker hos en av våra kunder inom industribranschen. I rollen kommer du att arbeta med inköp, utföra egen service och beställa extern service för maskiner, Du kommer att ha en övervakande roll, genomföra kontinuerliga kontroller av säkerheten av provningsområdet samt skriva protokoll över genomförda prov. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan2021-04-09Som röntgentekniker kommer du att utföra oförstörande provning på kundens produkter och därmed säkerhetsställa kvalitén för kunden. Rollen är viktig och bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.Vi söker dig som har erfarenhet inom svets och avsyning av svetssträngar, Du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll, och drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det. Vi ser gärna att du har datakunskaper, goda kundskaper i svenskt tal och skrift, grundkunskaper i engelska samt goda kundskaper i matematik. Truck och traversutbildning.Övrig informationDen här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Konsultia men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Marie Berglund på telefonnummer: 070-517 26 14 eller via e-post: marie@konsultia.se . Sök tjänsten senast 18 april.FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅTEn stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.Konsultia har kontor i Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Bollnäs och Borlänge. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.konsultia.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Konsultia AB5680225