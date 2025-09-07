Röntgensjuksköterskor till Region Östergötland
2025-09-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Var med och bidra till framtidens hälso- och sjukvård!
Medicinsk diagnostik är en central del av modern hälso- och sjukvård.
Vår förmåga att utföra rätt undersökning, i rätt tid med rätt svar är avgörande för god vård.
Vårt erbjudande
Region Östergötland består av 13 kommuner och är till landytan det elfte största länet i Sverige. Inom Region Östergötland finns 3 röntgenkliniker, vilka organisatoriskt sorterar under Diagnostikcentrum. I länet finns ett brett utbud av modaliteter och varje år görs omkring 320.000 stycken undersökningar.
Du erbjuds en stimulerande vardag med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i tvär-professionella team med patienten i fokus och samverkar återkommande med remitterande enheter, vilket ställer krav på god kommunikativ- och samarbetsförmåga.
Vi drivs av att ligga i framkant och uppmuntrar till forskning och vidareutveckling. Vi ger därför dig som anställd och intresserad av fördjupade akademiska studier möjlighet att ansöka till vårt magister-/masterprogram som ger 25 % betald studietid under en 4-årsperiod. För dig som är intresserad av att doktorera finns möjlighet att göra detta under 50 % betald arbetstid.
Läs om hur det är att arbeta som röntgensjuksköterska i Region Östergötland här och mer om dina förmåner här.
Våra röntgenkliniker
Universitetssjukhuset i Linköping (US) - i hjärtat av avancerad radiologi
Som regionens största röntgenklinik och traumacenter är vi i frontlinjen för akut och avancerad radiologi, vilket innebär att arbetet är förlagt till dagtid, kvällstid, nätter och helger. Här utgörs omkring 180 000 undersökningar per år och verksamheten består av cirka. 230 stycken medarbetare, innefattandes radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Här finns en stor forskningsaktivitet med ett flertal magisterstuderande, doktorerande och disputerade röntgensjuksköterskor samt en av Sveriges få docenter med röntgensjuksköterskebakgrund.
Som nyanställd erbjuds du en strukturerad introduktion, anpassad utifrån vart du är i din karriär, där du får lära känna kliniken och uppnå jourkompetens. Som nyexaminerad tar du del av ett introduktionsprogram innehållandes placering inom samtliga större modaliteter, så som konventionell röntgen, PET/CT, MR, CT och fotonräknare, samt intervention (endovaskulärt och CT-lett).
Genom samarbetet med CMIV har vi förmånen att både kunna driva och vara med i radiologins framkant. Vi arbetar kontinuerligt i projekt med mål att hitta nya tekniska lösningar och bedriver just nu bland annat flera utvecklingsprojekt inom fotonräknartekniken och ett spännande fjärrstyrningsprojekt inom CT.
Vrinnevisjukhuset i Norrköping - en central del av klinisk radiologi
Här möter du en klinik som utför cirka 90 000 undersökningar per år och består av cirka 110 stycken engagerade medarbetare innefattandes radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Vi är en 24-sjuverksamhet med sjukhusbunden jour under del av natt. Kliniken utmärker sig genom att vara den enda kliniken i regionen med granskande radiografer, vilket ger fler utvecklingsvägar inom yrket. Även här finns ett akademiskt engagemang med magisterstuderande och forskningsaktiva.
Som nyanställd får du en individanpassad introduktion med målet att uppnå jourkompetens, där din erfarenhet tas tillvara och du får möjlighet att växa inom såväl teknik som akademi.
Lasarettet i Motala - liten klinik med stor gemenskap
Här får du arbeta i ett sammansvetsat team med cirka 60 stycken medarbetare som tillsammans genomför cirka 43 000 undersökningar per år. Trots vår mindre storlek erbjuder vi en bredd av modaliteter i en 24-sjuverksamhet med sovande jour intill arbetsplatsen.
Vi lägger stort fokus på trygg introduktion och långsiktigt lärande. Du får snabbt en helhetsbild av verksamheten och möjlighet att arbeta nära både patienter och remittenter - perfekt för dig som söker variation, ansvar och närhet i vardagen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska med intresse av att vara med och utveckla verksamheten i takt med nya tekniska möjligheter. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, kollegor och remittenter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Meriterande är tidigare erfarenhet av att ha forskat, arbetat inom akutsjukvård och/eller arbete i 24-sjuverksamhet.
Som person besitter du god kommunikativ förmåga och motiveras av ett gott lagarbete. Du har ett strategiskt tänk och har förmåga att se helheten. Du sätter patienten i första hand, agerar och tar beslut med gott omdöme och kvalitetsmedvetenhet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Röntgenklinikerna i Region Östergötland Kontakt
Enhetschef Evelina Sundling, Linköping anna.thelander@regionostergotland.se 010-1039246. Jobbnummer
9495943