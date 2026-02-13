Röntgensjuksköterskor till mammografi
Vill du vara med och utveckla framtidens mammografiverksamhet? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett utvecklingsuppdrag med avsatt tid för administrativt arbete kopplat till ditt ansvarsområde
möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, rutiner och kvalitet inom mammografiverksamheten
variation i arbetet genom klinisk placering inom samtliga delar av verksamheten inklusive rotation till MR bröst
arbete i en specialiserad verksamhet med nära samarbete mellan olika professioner och fokus på hög kvalitet.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Vi söker två röntgensjuksköterskor till mammografi, där du anställs som röntgensjuksköterska med uppdrag inom valt utvecklingsområde. Som röntgensjuksköterska med utvecklingsuppdrag får du avsatt tid för administrativt arbete kopplat till ditt definierade uppdragsområde, Klinisk mammografi eller Bildkvalitet.
Uppdraget innebär att du aktivt bidrar till utveckling, kvalitetssäkring och förbättringsarbete inom verksamheten. Utöver uppdragsarbetet är du kliniskt placerad inom samtliga delar av mammografiverksamheten, inklusive rotation till MR bröst.
Klinisk mammografi
I rollen som utvecklingssjuksköterska ansvarar du tillsammans med metodansvarig läkare för uppdatering av metodboken för klinisk mammografi, utveckling av ultraljudsrutiner samt utbildning och handledning av kollegor och studenter
Bildkvalitet
I rollen som utvecklingssjuksköterska inom bildkvalitet har du ett övergripande ansvar för att kvalitetssäkra bildtagningen inom verksamheten. Du arbetar självständigt med att utbilda och utveckla kollegor utifrån fastställda riktlinjer för bildtagning. I rollen ingår även att justera och uppdatera rutiner för screeningsverksamheten i syfte att säkerställa hög och jämlik kvalitet
Vi är en av tre mammografienheter i Stockholm och har ett årligt uppdrag om cirka 60 000 screeningundersökningar, vilket gör oss till den enheten med det minsta screeninguppdraget.
Utöver screeningverksamheten bedriver vi även klinisk mammografi, ultraljud samt MR av bröst för patienter med remiss.
Vi söker dig som
trivs med att samarbeta och bidra till ett öppet och professionellt arbetsklimat
har ett starkt kvalitetsmedvetande och ett strukturerat arbetssätt
är initiativtagande och drivs av utveckling och förbättringsarbete
har pedagogisk insikt och tycker om att handleda, utbilda och dela med dig av din kunskap.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska
Erfarenhet av arbete inom klinisk mammografi och screening
Erfarenhet av handledning och/eller utbildning
Meriterande:
Erfarenhet av utvecklingsarbete och/eller förbättringsprocesser
Magister
Erfarenhet av MR.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
