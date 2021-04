Röntgensjuksköterska till Uddevalla sjukhus - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Uddevalla

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Uddevalla2021-04-12NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Vi söker nya kollegor till vårt team!Kliniken Bild-och funktionsmedicin består av Radiologi, Mammografi och Klinisk fysiologi.Totalt arbetar 220 personer på kliniken. Radiologin är uppdelad på två avdelningar varav en finns på NÄL och en på Uddevalla sjukhus. Sammanlagt utför vi cirka 150 000 undersökningar per år.Radiologiska avdelningen på Uddevalla sjukhus utför till stor del planerad vård. Vi utför undersökningar med datortomografi, magnetkamera, ultraljud samt konventionell röntgen.Vill du vara delaktig i att forma framtidens radiologiska avdelning?Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med varierande och lärorika arbetsuppgifter inom de olika modaliteterna. Du arbetar självständigt eller i team. Ett bra bemötande mot patienter och medarbetare är en självklarhet hos oss.Vi har ett brett undersökningspanorama allt från konventionell röntgen till mer avancerade undersökningar på både barn och vuxna. Vi kan därför erbjuda dig möjligheter att utvecklas vidare inom ditt yrke vilket vi värdesätter.Har du frågor kring vår verksamhet eller undrar hur enheten ser ut? Du är varmt välkommen att höra av dig och/eller komma på ett besök!2021-04-12Du är legitimerad röntgensjuksköterska.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och glädje till vårt team. Du har lätt för att samarbeta, är noggrann och är ansvarstagande i ditt arbete. Vidare är du lösningsorienterad, flexibel och intresserad av teknik och utveckling. Dina grundvärderingar bör stämma överens med våra - respekt för individen med patient i fokus.Intervjuer sker fortlöpande under hela ansökningstiden.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5685371