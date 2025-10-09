Röntgensjuksköterska till Röntgenmottagning i Ystad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2025-10-09
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en nyfiken röntgensjuksköterska som letar efter nya möjligheter där du får utvecklas i din profession? Vi söker nu två nya kollegor till oss på Röntgen Ystad. Oavsett om du är en erfaren röntgensjuksköterska på jakt efter nya utmaningar eller läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet och letar efter en trygg start på din karriär, så har vi en plats för dig!
På Lasarettet i Ystad bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare, som jobbar för närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom flera specialiteter. På lasarettet gör vi vårt allra bästa för att alla ska trivas - patienter, anhöriga och medarbetare.
Verksamhetsområde (VO) diagnostik består av fyra enheter: Röntgen Ystad, Röntgen Kristianstad, Röntgen Hässleholm, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Kristianstad. Inom verksamhetsområdet arbetar totalt cirka 250 medarbetare. Vår verksamhet i Ystad omfattar cirka 70 personer.
Enheten är modernt utrustad med högteknologisk digital utrustning. Här finns två datortomografer, två magnetkameror (1,5 T), ett interventionslabb, två konventionella röntgenutrustningar och två ultraljudsrum, vi har även en sonograf som arbetar hos oss. Vad gäller administration så arbetar vi i röntgenjournalsystemet SECTRA IDS7. Enheten har dygnet runt-verksamhet med beredskapstjänstgöring på natten och utför cirka 52 000 undersökningar per år.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu två röntgensjuksköterskor som har stort intresse för diagnostik till oss på Röntgen Ystad. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga uppgifter på en röntgenavdelning. Ditt arbete sker i nära samarbete med läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Hos oss välkomnas du med öppna armar av glada och sociala medarbetare. Vår avdelning utmärks av ett positivt arbetsklimat, där vi arbetar aktivt för att behålla och utveckla vår goda arbetsmiljö. För oss är det viktigt att vi hjälper och stöttar varandra samt finns tillgängliga för att besvara frågor. Vi är även stolta över att vi tar emot ett stort antal studenter under terminerna.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, nattberedskap och helg. Kvalifikationer
Du som söker är utbildad legitimerad röntgensjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, alternativt dig som läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet och tar examen i januari 2026. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom röntgen. Likaså är det fördelaktigt om du har erfarenhet av att arbeta i Sectra IDS7.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och viljan att driva verksamheten framåt i en positiv anda. För att lyckas i denna roll bör du ha god förmåga att arbeta självständigt och ha ett mycket gott bemötande gentemot våra patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
