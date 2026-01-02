Röntgensjuksköterska till Röntgenavdelningen Sala
2026-01-02
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din kompetens som röntgensjuksköterska gör skillnad varje dag. Arbetet är omväxlande och meningsfullt, där du möter både barn och vuxna och bidrar till trygg och säker diagnostik för patienten.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom konventionell röntgen. Du möter både barn och vuxna patienter och genomför planerade undersökningar samt hanterar akuta remisser.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom röntgenverksamheten och andra yrkesgrupper för att säkerställa en trygg, säker och kvalitativ diagnostik som en viktig del i patientens vårdprocess. Du arbetar i en modern, digital miljö där medicinteknisk utrustning och bildhanteringssystem är centrala arbetsredskap.
Se en film om Röntgenkliniken: https://www.youtube.com/watch?v=4zMvd6vsgwo&feature=youtu.be
Om arbetsplatsen
Röntgenavdelningen i Sala är en del av Röntgenkliniken i Region Västmanland, en länsövergripande verksamhet med röntgenverksamhet på länets alla fyra sjukhus (Västerås, Köping, Sala och Fagersta).
På avdelningen i Sala utför vi konventionella röntgenundersökningar under dagtid på vardagar. Verksamheten riktar sig till både barn och vuxna för tidsbestämda undersökningar, och vi hanterar även akuta remisser i nära samverkan med övrig vård. Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans bidrar till en trygg och patientsäker diagnostik i vårdkedjan. Röntgen är en viktig funktion som stödjer andra kliniska enheter i deras arbete och där patientens behov och omhändertagande står i fokus.
Verksamheten i Sala har en vardagsprägel med god förutsägbarhet i arbetstid, och du får möjlighet att arbeta i en rolig och meningsfull diagnostisk miljö där din kompetens gör skillnad varje dag. Det är en liten avdelning där det just nu arbetar 2 st röntgensjuksköterskor.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att själv strukturera ditt arbete och driva dina processer vidare. Du är serviceinriktad i ditt bemötande, lugn och tillmötesgående, och ser det som en naturlig del av ditt uppdrag att bidra till ett gott omhändertagande av patienter och ett professionellt stöd till kollegor. Vidare är du trygg i din yrkesroll och kan skilja på det personliga och professionella i olika situationer. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar lyhört och bidrar till ett gott arbetsklimat genom ett respektfullt och konstruktivt samarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning inom Röntgenkliniken, med placering i Sala. Dagtid, 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
