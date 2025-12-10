Röntgensjuksköterska till centrala röntgenavdelningen
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-12-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) arbetar ca 350 personer och vi utför årligen cirka 200 000 undersökningar och behandlingar per år. Nästan 100 000 undersökningar utförs akut, den andra hälften är tidsbokade undersökningar. Nästan alla bilddiagnostiska metoder, MR, DT (2st nya fotonräknare), konventionell röntgen, intervention, ultraljud, SPECT och PET finns inom verksamhetsområdet. Verksamheten finns även i Tierp och Östhammar där vi bedriver konventionell röntgen samt även DT i Tierp.
Vår verksamhet på den Centrala röntgenavdelningen som blir din nya arbetsplats har vi dygnet runt verksamhet med både akut-och tidsbokade undersökningar.
Tycker du om utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjlighet att växa? Det kan du få hos oss, ett specialistsjukhus och en arbetsplats där vi tror på ditt engagemang för arbete inom vården.
Ditt uppdrag
Som Röntgensjuksköterska på Centrala röntgenavdelningen kommer du utföra akuta och tidsbokade radiologiska undersökningar på DT, genomlysning och konventionell röntgen. Vi utför även en del undersökningar på sjukhusets intensivvårdsavdelningar med våra mobila enheter under dygnets alla timmar. Sedan ett par år har vi även en DT på akutmottagningen som vi bemannar delar av dygnet.
Är du rätt för oss?
Nu behöver vi bli fler och därför söker vi nu nya härliga legitimerade Röntgensjuksköterskor till vår fina grupp på Centrala Röntgenavdelningen.
Vi vill se att du är en trygg person som kan arbeta i en omväxlande miljö och att du trivs med ett högt tempo.
I dina arbetsuppgifter och i den dagliga kontakten med människor ställer vi höga krav på att du är serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Vi vill också se att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Om du har erfarenheter från att arbeta med akutverksamhet sedan tidigare så ser vi detta som meriterande, men vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder 100% tillsvidareanställning där tillträde och omfattning sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet innebär tjänstgöring dag/kväll och helg med möjlighet att även jobba natt. Tillträde enligt ök.
Vi erbjuder interna utbildningar och stödjer våra medarbetare om man vill fördjupa sig inom något område.
Sjukhuset erbjuder även fri tillgång till ett sjukhusgym som har ett brett utbud som t.ex. gym, gruppträning, personliga hälsoprogram, kostrådgivning, massage och mycket mer.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Andrea Worreby Thillman +46 72 209 04 79, andrea.worreby.thillman@akademiska.sePubliceringsdatum2025-12-10Facklig kontakt
Vårdförbundet 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1140/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9637520