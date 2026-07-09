Röntgensjuksköterska sökes till Intervention 1!
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2026-07-09
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Hybrid och intervention söker nu röntgensjuksköterska till Intervention 1.
Vår verksamhet
Vi söker röntgensjuksköterska till Intervention 1. Hybrid och Intervention innefattar Interventions- och Operationsenheter med hybridsalar. På intervention 1 arbetar vi med Neurointervention samt Buk- och Kärlinterventioner, intervention 1 har fem interventionssalar. Därutöver deltar teamen även på olika interventionsingrepp, som utförs på våra större hybridsalar på operationsenheten.
Här jobbar vi med operationssjuksköterskor samt undersköterskor. Vi utför cirka 3000 undersökningar/behandlingar per år, varvid mer än 60% innefattar akuta patienter. Vi som arbetar här är medicinska sekreterare, undersköterskor, röntgensjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, interventionister/radiologer, anestesiläkare och kärlkirurger med flera.
Om arbetet
Med målet att bli Europas ledande Universitetssjukhus år 2032 och till följd av utökat uppdrag, söker vi nya kollegor vårt team som vill vara med och bygga framtiden mot den snabba utvecklingen av vård- och behandling med minimalinvasiva metoder.
Som Röntgensjuksköterska på Intervention jobbar du i team bestående av kirurg- och eller radiolog, anestesisjuksköterska. Ditt jobb består av en pre-inter samt postoperativ fas. Följande innebär att du förbereder med steriluppdukning på LAB, säkerställer att samtliga förberedelser av patienten är korrekta innan ankomst. Tillsammans med teamet tar du emot patienten och under ingreppet står du sterilklädd och assisterar läkare alternativt passar genom att sköta logistiken inne på Angiosal och administrerar läkemedel enligt ordination och rutin. Efter avslut hjälps ni åt att dokumentera och flytta över patient till säng, beställer transport tillbaks till enheten.
I huvudsak jobbar vi dagtid, du ska ingå i beredskapslinjen där ni utgår från hemmet. Buk -Kärl har två röntgensjuksköterskor på beredskapen och Neuro har två röntgensjuksköterskor alternativt en undersköterska samt en röntgensjuksköterska på beredskapen. Vi säkrar dygns-samt veckovila och jobbar mot en hälsosam arbetsmiljö.
Vi är ett team med en stor dynamik och engagemang för våra patienter. Tillit och god samtalston är viktig för att hålla patientsäkerheten, att inte stjälpa- utan hjälpa varandra. Kompetensutveckling är en viktig del i vår verksamhet, framtiden visar att allt fler behandlingsmetoder kommer genomföras med vår teknik. Vi har individuell bredvidgång, där avdelningslärare samt chef följer utvecklingen och coachar. Upplärningen kan ta mer eller mindre än sex månader, här görs en individuell bedömning tillsammans med dig.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad röntgensjuksköterska gärna med erfarenhet från konventionell röntgen och som är intresserad av teamarbete. Meriterande är om du har erfarenhet från Interventions verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du gillar att jobba med olika professioner i en miljö med hög tekniktäthet. Vi ser alla i teamet som lika viktiga, där varje medarbetare bildar en helhet som gör att vi kan möta varje patient optimalt utifrån dess förutsättningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 5 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hybrid och intervention Jobbnummer
9997528