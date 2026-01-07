Röntgensjuksköterska, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-01-07
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med kompetenta och trevliga medarbetare? Vi har en välfungerande verksamhet och ett nära samarbete med övriga kliniker på sjukhuset då vi är en viktig del av kugghjulet som får arbetet att fortskrida.
VO Röntgen är en radiologisk verksamhet med tonvikt inom akutverksamhet. Avdelningen är utrustad med två magnetkameror, tre ultraljudslab, tre datortomografer och tre konventionella röntgenutrustningar varav en med genomlysningsfunktion. Vi är idag ca 54 medarbetare och utför omkring 85 000 undersökningar per år.
Röntgensjuksköterska på Södertälje sjukhus:
Vi utför många avancerade undersökningar och erbjuder utmanande arbetsuppgifter för dig som är intresserad eller vill fördjupa dig i någon modalitet. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som röntgensjuksköterska med inriktning mot MR eller DT med rotation på konventionell radiologi.
Vi söker dig som vill arbeta med konventionell röntgen, CT, MR och UL. I arbetet ingår kvälls- och helgtjänstgöring. Vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete och står jämt inför nya spännande utmaningar.
Dina personliga egenskaper:
Vi vill att du brinner för radiologi och kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är ansvarstagande, flexibel, har en positiv attityd och tycker om att arbeta i team. Du sätter patienten först, arbetar för helheten och brinner för kvalitet.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
• Legitimerad röntgensjuksköterska.
• Flytande svenska i tal och skrift.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på heltid. Dag-, kväll och helgtjänstgöring ingår.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Om Södertälje sjukhus:
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/21". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södertälje Sjukhus AB, Verksamhetsområden, VO Röntgen, Röntgenavdelning Kontakt
Irene Löwegren 08-12324560 Jobbnummer
9671237