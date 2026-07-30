Röntgensjuksköterska/sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-30
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Mammografi, röntgen, Region Jönköpings län
Är du röntgensjuksköterska eller sjuksköterska och söker ett meningsfullt arbete? Vill du bli en del av mammografienhetens spännande verksamhet? Då finns jobbet för dig inom mammografin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping!
Rollen som röntgensjuksköterska/sjuksköterska
Som röntgensjuksköterska/sjuksköterska inom mammografin arbetar du med mammografiscreening med tillhörande uppföljning och med klinisk mammografiverksamhet där ultraljud, bröstpunktioner och biopsier ingår. Du arbetar också med att bemanna telefon och rådgivning samt att medverka i multidisciplinära konferenser.
Din huvudsakliga placering är på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Samtidigt är mammografiverksamheten länsgemensam, och därför behöver du ha möjlighet att arbeta även på Värnamo sjukhus och på Höglandet utifrån hur behoven ser ut. Av den anledningen behöver du ha B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Ordinarie arbetstid är på dagtid måndag till fredag, även om det just nu förekommer arbete även på helger ibland.
Din blivande arbetsplats
Mammografienheten tillhör länskliniken röntgen i Region Jönköpings län. Mammografienheten utför årligen cirka 10 000 kliniska undersökningar och 36 000 hälsokontroller. Den kliniska verksamheten finns i Jönköping. Hälsokontroller sker i Jönköping, i mammografivagnen på Höglandet och på röntgen på Värnamo sjukhus. Vi är cirka 30 medarbetare och teamet som välkomnar dig består av bröstradiologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. IT-systemet som används inom mammografin heter Sectra RIS/PACS.
Vi på röntgen strävar hela tiden efter att utföra vårt arbete med hög kvalitet och bemöta våra patienter på bästa sätt. Våra ledord är säker och effektiv röntgen, nöjda kunder, attraktiv arbetsplats och kontinuerlig utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och vi följer hela tiden upp vår verksamhet och förändrar där det behövs.
Mammografin i länet har sex mammografiapparater, varav fyra på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping där mammografienheten flyttade in i nybyggda och välanpassade lokaler 2021. En mammografiapparat finns i en mammografivagn för hälsokontroller på Höglandet och en finns på röntgenavdelningen på Värnamo sjukhus. Du kommer att få möjlighet att arbeta i en fantastisk arbetsmiljö med ny teknik, oavsett vilken ort du arbetar på.
Mer om röntgen som arbetsplats: Röntgenkliniken, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rontgenkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-07-30Profil
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska och som vill bli vår nya kollega på mammografienheten. Vi välkomnar också dig som är legitimerad allmänsjuksköterska eller specialistsjuksköterska och som vill bredda dina kunskaper och erfarenheter mot mammografin. Röntgen är en utvecklingsintensiv verksamhet. Därför ser vi gärna att du trivs med att arbeta i sådan miljö – så lovar vi att få dig att brinna för röntgen lika mycket som vi gör!
För att trivas med arbetsuppgifterna behöver du tycka om att ha mycket patientkontakt och det är viktigt att du känner dig bekväm med att möta patienter i svåra situationer. Det är också viktigt att du tycker om att arbeta självständigt och strukturerat, men samtidigt samverka i teamet för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Eftersom den ena dagen aldrig är den andra lik behöver du vara flexibel. En undersökning kan leda till flera andra undersökningar, och det vet man sällan i förväg. Du har ett positivt förhållningssätt och intresse av att hjälpa andra, du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Inom mammografin bryr vi oss om varandra och har en god arbetsmiljö där det är lätt att känna trygghet i arbetet. För att behålla den goda arbetsmiljön är det viktigt med arbetsglädje och en bra teamkänsla. Du jobbar i nära samarbete med bröstteamet som innefattar kirurgi, onkologi och patologi i en patientcentrerad verksamhet. Du får en introduktion som är individuellt anpassad efter dina behov.
Det pågår en ständig utveckling med nya metoder, ny utrustning, nya utredningsvägar och utvecklade vårdprocesser. Därför är det viktigt att du tycker om att arbeta i den sortens miljö.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hilda (Hilje) Roman, områdeschef för mammografienheten, 010-242 64 82, hilje.roman@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 26 augusti 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Observera att vi i denna rekrytering har tagit bort det personliga brevet. Du ansöker i stället genom att bifoga din CV i din ansökan och svara på några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna, svara noggrant och hjälp oss att förstå varför du är rätt för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P642/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10016389